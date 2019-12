“Chiudere Il Segreto”. La decisione degli autori è un colpo al cuore dei fan. Cosa sta succedendo

Il Segreto è una soap che appassiona il pubblico di tutta Europa. In Spagna, paese di origine della soap, la notizia di un profondo cambiamento circola da un po’. Ma cosa succederà? Come finirà Il Segreto? Ne parla Rebecca Sala, l’attrice che interpreta Irene, la moglie di Severo Santacruz. Il pubblico che ama la soap dovrà stare pronto a tutto, anche al peggio, cioè alla chiusura inaspettata. Cosa? C’è gente che non la prenderà bene… State calmi, pare che non sia una cosa che succederà a breve.

Pare infatti che l'autrice Aurora Guerra abbia convinto i vertici aziendale a dare una svolta alla trama. Secondo la Guerra, infatti, non è giusto che il pubblico assiste a un finale prematuro. In pratica la fine della soap è stata rimandata di qualche tempo ma che comunque rattristerà il pubblico. In Spagna, al posto de Il Segreto, andrà in onda una serie televisiva ambientata nei nostri giorni. E in Italia che succederà? Vediamo.

















L'attrice Rebecca Sala, intervistata dal settimanale Dipiù Tv ha spiegato: "Già da settimane circolavano voci e pettegolezzi sul set. Si diceva che la rete che manda in onda la soap avesse deciso di cambiare tutto". Poi ha spiegato che l'intenzione di chiudere la soap: "La rete Tv voleva chiudere Il Segreto e mettere al suo posto una serie più moderna, ma la produttrice della soap ha convinto i vertici aziendali a salvarla". E questa è una grande notizia per i fan.















Insomma, almeno per un'altra stagione si può star tranquilli: Il Segreto continuerà. Ma ci saranno grossi cambiamenti per esempio spariranno Irene e Severo perché la trama cambierà completamente. "In cambio ha promesso cambi radicali che la renderanno diversa, nuova. Saranno diversi gli attori, l'epoca e la scenografia" ha detto l'attrice dell'autrice. Ma perché una soap così tanto amata come Il Segreto dovrebbe chiudere? Per via dei bassi ascolti?









Come ha spiegato l’attrice Rebecca Sala, i bassi ascolti non c’entrano: “Non c’è stato un calo di ascolti, il pubblico ama molto Il Segreto”. Forse la ragione sta nel fatto che i protagonisti si sono stufati o che gli autori hanno intenzione di lasciare il pubblico con la voglia? Bah, quel che conta è che per un’altra stagione il pubblico de Il Segreto potrà stare tranquillo.

