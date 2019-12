A due settimane dalla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri, gli spettatori di Uomini e Donne hanno potuto conoscere la risposta di Ida Platano. Più della storia di Gemma Galgani con il corteggiatore francese Jean Luis (e delle chiacchiere di Tina Cipollari) a tenere banco ci pensano Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, che hanno vissuto momenti di alti e bassi durante il lungo percorso nel dating show di Canale 5, sembrava avessero deciso di dimenticare il passato e recuperare i cocci di una relazione che aveva fatto profondamente soffrire Ida Platano.

Nel momento in cui, però, sembrava che la donna avesse deciso di guardare oltre, Guarnieri si è fatto nuovamente avanti e con una lettera sembrava essere riuscito a riconquistarla. Pareva, dunque, che ci fossero tutti i presupposti per ricostruire un rapporto, ma le continue incomprensioni e i timori di lei hanno creato un’altra importante crisi all’interno della coppia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Poi è arrivata la proposta di nozze, arrivata proprio nello studio di Maria De Filippi, che ha destabilizzato la dama. La Platano, che aveva deciso di voltare pagina dopo Guarnieri, è caduta nuovamente ai suoi piedi quando lui le ha scritto una accorata lettera in cui le chiedeva di tornare insieme e riprovarci. Da quel momento, la coppia si è seduta al centro degli studi televisivi raccontando le difficoltà di tornare insieme dopo tanti problemi, scontri e accuse che si sono rivolti, privatamente e pubblicamente, nei mesi precedenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Se Riccardo, però, è apparso più propenso al confronto pacifico e alla ricerca di un compromesso che possa accontentare entrambi, Ida ha declinato il suo invito. Nella puntata andata in onda martedì 10 dicembre, si è finalmente sciolto l’arcano. “Ha paura – ha spiegato Maria al Cavaliere – perché è già successo (lui le aveva già chiesto di sposarla ndr) e poi tu l’hai mollata. ‘Quando mi ha chiesto la prima volta di sposarmi – questo il pensiero di Ida riportato dalla De Filippi – e poi mi ha mollata non c’erano le basi’. Adesso sta dicendo: ‘Creiamo le basi, ci voglio credere’. Ida ha detto una frase importante – ha spiegato ancora la De Filippi – ‘Chi non sarebbe felice se l’uomo di cui sei innamorata ti chiede di sposarmi’”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ida ha deciso di non sposare Riccardo perché ritiene che il loro rapporto sia ancora troppo instabile per un passo importante come il matrimonio ma non è finita come sembrava dalle sue parole (prima della proposta): continueranno a stare insieme tentando di costruire le basi solide per un futuro insieme. “Io non voglio rinunciare a te, Riccardo…”, ha detto Ida. Poi è scattato il bacio e il ballo nel centro della pista. (il video)

“Cosa successe quei giorni”. Ilary Blasi finalmente fa chiarezza sull’assenza alla puntata commemorativa di Nadia Toffa a Le Iene