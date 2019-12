Come ogni anno Barbara D’Urso si ferma per le festività natalizie e i suoi tre programmi si prenderanno qualche giorno di pausa. La pausa servirà a ricaricare le batterie per poi affrontare il 2020 con maggior determinazione. A svelare in esclusiva le date delle ultime puntate delle sue trasmissioni è stato ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Le è stato chiesto innanzitutto a Barbarella cosa farà a Natale ed ha confessato che lo trascorrerà in famiglia, in compagnia dei suoi figli e dei suoi fratelli. Nonostante i risultati ottenuti da lei in termini di ascolti siano straordinari, Mediaset deve necessariamente rispettare il periodo di Natale e dovrà fare a meno del suo prezioso contributo per un po’ di tempo. Per quanto riguarda ‘Domenica Live’ l’ultima puntata è fissata per domenica 15 dicembre. Il giorno successivo, ovvero il 16 dicembre, ‘Live – Non è la D’Urso’ concluderà il suo 2019. (Continua a leggere dopo la foto)

















E per finire, ‘Pomeriggio Cinque’ avrà in programma la sua ultima puntata il 20 dicembre. Ovviamente i telespettatori si chiedono già quando riprenderanno le sue trasmissioni.‘Pomeriggio Cinque’ riaprirà i battenti martedì 7 gennaio 2020, ‘Domenica Live’ domenica 13 gennaio. Mistero ancora sul nuovo inizio di ‘Live – Non è la D’Urso’, la cui data non è stata comunicata. Anche se una cosa è già certa. Quest’ultimo programma non andrà più in onda di lunedì sera. Ecco perché. (Continua dopo la foto)















E come da tradizione nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 10 dicembre si è parlato di Natale, feste e presepi nelle scuole. In alcuni istituti infatti la rappresentazione della natività è stata vietata e Barbara D’Urso ne ha voluto discutere con i suoi ospiti. (Continua a leggere dopo la foto)









“No scusate, posso dire una cosa io? Certo che il presepe si fa in famiglia – ha affermato Barbara D’Urso – ma perché non farlo a scuola?!? Perché no?!? Perché non a scuola, per rispetto delle religioni altrui? Perfetto! Allora mettiamo anche i simboli delle religioni altrui! Io tutti gli anni a mezzanotte del 24 dicembre metto il bambinello nella culla”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Lo dico perché tanto non me ne vergogno”, ha esordito Barbara d’Urso che poi ha svelato: “Se vieni a casa mia, e anche nel mio camerino, trovi un quadro grande così della Madonna del Carmine sempre esposto perché mi piace guardarla e parlare con lei”. “Lei è una Madonna meravigliosa, ne ho fatte di processioni a Laurenzana e le farei ancora”, ha spiegato la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

