Scivoloni, gaffe, errori. Chiamateli come volete, ma ogni giorno i quiz nostrani mettono in luce dei veri propri ”vuoti culturali” che fanno rabbrividire. Concorrenti che si ritrovano spesso e volentieri a rispondere a delle domande di cultura generale con dei veri e propri ‘sfondoni’ che lasciano pubblico, telespettatori e conduttori senza parole.

Ai tempi del grande e indimenticato Mike Bongiorno, c'era una grande passione generale per i quiz. Uno dei più amati era "La ruota della fortuna" Con Paola Barale come valletta e Mike che non mancava mai di fare battute su di lei (che si imbarazzava). Mike era anche famoso per le sue gaffe, alcune delle quali sono rimaste nella storia. Nessuno ha dimenticato il tormentone della signora Longari (''ahiaiai, signora Longari, mi è caduta sull'uccello…''), tanto per dire.

















Tra le gaffe possiamo ricordare Amadeus. Il conduttore perse la pazienza con Pedro Valti, che durante le domandone a L’Eredità del 2005 dette risposte un po’ a caso, con fare da bullo di provincia. Il conduttore lo guardò con occhi spiritati cercando la rissa, poi lo cacciò dal studio. La sua risposta fu La cipolla. Il numero uno di tutti i tempi è stato però il signor Giancarlo a ”La Ruota della Fortuna”, condotto da Mike Bongiorno e con Paola Barale come valletta. (Continua a leggere dopo la foto)















Giancarlo, di fronte a un tabellone quasi del tutto completo, invece di dare la risposta esatta esclamò, a proposito delle Amazzoni ”Vinsero battaglie grazie alla loro fig*”. Ovviamente la risposta era ”foga”, ma grazie a quella gaffe, nonostante il passare degli anni, il signor Giancarlo è rimasto nella storia della televisione. In queste ore sui social è diventato virale il frame di ”Conto alla rovescia”, il nuovo quiz preserale condotto da Gerry Scotti. Come si vede nella foto, in uno dei vari giochi del nuovo quiz pre-serale di Canale 5 è comparsa la seguente domanda: “Molte donne apprezzano quello da 12 centimetri“. (Continua a leggere dopo la foto)









E poi come indizi per indovinare la parola misteriosa c’erano: spazio, A, spazio, spazio e infine una o. La soluzione corretta era “tacco” ma ovviamente anche gli indizi lasciavano spazio a doppi sensi, tanto da mettere in imbarazzo Gerry Scotti, come si vede dalla sua espressione.

