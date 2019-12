Grande Fratello Vip, arriva lui. Il ‘pezzo grosso’ del Cinema (e tv) entra nella Casa

Nemmeno il tempo di riferirvi del possibile approdo nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ del cantante sardo Marco Carta che è già giunto il momento di nuove indiscrezioni succulenti. Si tratta di un grande attore che ha fatto la storia del cinema italiano. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sta succedendo intorno al reality.

Il conduttore Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Wanda Nara e Pupo, è pronto ad accogliere vip importanti: Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Aristide Malnati, Marco Carta e Michele Cucuzza per citarne alcuni. Ma ora è stato lo stesso padrone di casa ad intervenire in prima persona per convincere questo nuovo probabile concorrente ad accettare la proposta. (Continua dopo la foto)

















A riportare un’anticipazione è ‘Novella 2000’, il quale ha riferito che Signorini ha contattato l’attore Fabio Testi, che ha lavorato con gente del calibro di Vittorio De Sica. Questa sua partecipazione rispecchierebbe il desiderio della produzione del reality show, ovvero portare nella Casa più spiata d’Italia gente giovane e più matura. (Continua dopo la foto)























I vertici del programma ed il diretto interessato non hanno confermato la news, ma nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più. Testi ha già partecipato al ‘Grande Fratello Vip’ spagnolo e in quella esperienza fece discutere non poco. Infatti, l’uomo ebbe degli atteggiamenti bollenti con un’altra concorrente e si rese protagonista di un vero e proprio tradimento in diretta televisiva nei confronti della compagna. (Continua dopo la foto)

Fabio, 78 anni, è nato a Peschiera del Garda (Verona). Per quanto riguarda la sua sfera privata, negli anni Settanta ha avuto delle relazioni con le attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Nel 1979 si è unito in matrimonio con una stilista spagnola di nome Lola Navarro. Con lei ha concepito tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nel 2015 si è sposato nuovamente con la gallerista Antonella Liguori. In passato è anche stato legato all’attrice Edwige Fenech. Il suo ultimo film cinematografico risale al 2015: ‘I Paranoidi’ dei registi Camillo Brena e Matteo Mercanti. Ha anche inciso un singolo nel 1984: ‘Palma de Majorca/L’artista’. Nel 2007 ha avuto un’esperienza politica, infatti si è candidato come sindaco alle elezioni amministrative di Verona con i Cattolici Liberali Cristiani, ottenendo soltanto 715 voti e lo 0,47% delle preferenze.

“È il mio number one”. Alexia, la cantante regina degli anni ’90 ha un marito vip. Chi è Andrea Camerana