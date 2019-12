Stop ai programmi di Barbara D’Urso: la decisione di Mediaset

Brutte notizie per i fan di Barbara D’Urso e dei suoi programmi di Canale 5. Come accade ogni anno, le festività natalizie impongono alla conduttrice di fermarsi un po’. La pausa servirà a ricaricare le batterie per poi affrontare il 2020 con maggior determinazione. A svelare in esclusiva le date delle ultime puntate delle sue trasmissioni è stato ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Le è stato chiesto innanzitutto a Barbarella cosa farà a Natale ed ha confessato che lo trascorrerà in famiglia, in compagnia dei suoi figli e dei suoi fratelli. Nonostante i risultati ottenuti da lei in termini di ascolti siano straordinari, Mediaset deve necessariamente rispettare il periodo di Natale e dovrà fare a meno del suo prezioso contributo per un po' di tempo.

















Per quanto riguarda 'Domenica Live' l'ultima puntata è fissata per domenica 15 dicembre. Il giorno successivo, ovvero il 16 dicembre, 'Live – Non è la D'Urso' concluderà il suo 2019. E per finire, 'Pomeriggio Cinque' avrà in programma la sua ultima puntata il 20 dicembre. Ovviamente i telespettatori si chiedono già quando riprenderanno le sue trasmissioni.























'Pomeriggio Cinque' riaprirà i battenti martedì 7 gennaio 2020, 'Domenica Live' domenica 13 gennaio. Mistero ancora sul nuovo inizio di 'Live – Non è la D'Urso', la cui data non è stata comunicata. Anche se una cosa è già certa. Quest'ultimo programma non andrà più in onda di lunedì sera. Ecco perché.

Da gennaio sarà infatti trasmesso il ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Alfonso Signorini, che sarà supportato da due opinionisti d’eccezione e allo stesso tempo inediti: la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, e l’artista Pupo. E per la presentatrice originaria di Napoli il prossimo anno riserverà un quarto impegno. La donna infatti condurrà anche il ‘Grande Fratello Nip’. Ignota ancora la data di inizio. Secondo alcune indiscrezioni, il programma potrebbe cominciare in primavera o in alternativa a settembre 2020. Nella serata di ieri, Carmelita ha commesso una gaffe a ‘Live’: ha infatti scambiato Chiara Nasti con Chiara Biasi. Fortunatamente poco dopo la regia le ha fatto notare l’errore ed è riuscita a correggersi. Anche se in un secondo momento ci è ricascata ancora per poi tornare nuovamente sui suoi passi. Una serata non facile, sicuramente da dimenticare.. Il riposo natalizio non potrà che farle bene.

