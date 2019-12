Grande Fratello Vip, un nome clamoroso tra i concorrenti. Nella casa un cantante famoso

Con l’avvicinarsi dell’inizio del ‘Grande Fratello Vip’, previsto per l’8 gennaio 2020, le voci e le indiscrezioni sui possibili concorrenti giungono praticamente ogni giorno. Vi abbiamo riferito negli articoli precedenti della quasi ufficialità di nomi quali Rita Rusic, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Antonella Elia ed Aristide Malnati.

Ora il giornale ‘NuovoTv’ ha lanciato una notizia davvero clamorosa. Il concorrente che potrebbe entrare a far parte della Casa più spiata d’Italia è destinato a far discutere, visto che negli ultimi mesi è stato protagonista di polemiche e di situazioni poco chiare. Andiamo a vedere di chi si tratta. (Continua dopo la foto)

















Lui è un noto cantante originario della Sardegna: è Marco Carta, il quale è stato al centro di una vicenda riguardante un presunto furto alla Rinascente di Milano. L’esclusiva del giornale è pazzesca, ma conferme in merito non ne sono ancora arrivate. Per l’artista sarebbe indubbiamente un’occasione importante per mettersi alle spalle tutti i problemi degli ultimi tempi. (Continua dopo la foto)























Marco, nato a Cagliari il 21 maggio del 1985, nel 2008 ha trionfato al talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi e l’anno successivo ha conquistato anche il Festival di Sanremo con il brano ‘La forza mia’. L’anno scorso, precisamente il 28 ottobre, ha annunciato a ‘Domenica Live’ di essere omosessuale. Il 31 maggio scorso è stato fermato insieme ad un’amica perché accusato di aver rubato delle magliette alla Rinascente. (Continua dopo la foto)

Nonostante gli iniziali arresti domiciliari, Carta è poi stato assolto per non aver commesso il fatto. Tornando al ‘GF Vip’, prima di lui l’ultimo nome rimbalzato sul web era stato quello dell’opinionista di Barbara D’Urso, Antonio Zequila. Sarebbe stato lui stesso a confermare indirettamente la notizia, ringraziando su Instagram alcuni suoi fan che gli avevano fatto un in bocca al lupo per la sua prossime esperienza televisiva. Zequila ha preso parte in passato a ‘L’Isola dei Famosi 3’, ‘Domenica In’, ‘Uman – Take control’ e quest’anno a ‘Ciao Darwin’. Dopo la sua esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’, ha ottenuto molta visibilità e nel 2006 è stato selezionato come testimonial di diversi spot pubblicitari per prodotti di abbigliamento e suonerie per cellulari. Ha interpretato ruoli in alcuni sceneggiati come ‘CentoVetrine’ e ‘Carabinieri’ e nel 2017 il regista Eros Puglielli lo ha scelto per la fiction ‘Il bello delle donne…alcuni anni dopo’.

