“Sta soffrendo”. Kikò e Ambra Lombardo, la soffiata stavolta è sicura: arriva da lei, da sempre al suo fianco

Da mesi le voci si riconcorrono e viene da chiedersi se, alla fine, un fondo di verità non ci sia. Pare infatti che ci sia di nuovo maretta tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo del Grande Fratello 16. Già nella settimane scorse Ambra Lombardo era stata data in partenza verso altri lidi, voce poi smentita dalla diretta interessata. Solo che stavolta la voce non viene da una qualunque, ma da una persone molto molto vicina a Kikò.

Annarita Cipollari a fare chiarezza, sorella della più famosa Tina è molto legata a Kikò e ha spifferato al settimanale Di Più Tv che c'è di nuovo crisi tra l'esperto di bellezza e la professoressa siciliana. A quanto pare i due non si sentono da un po' e nell'ultimo periodo l'ex gieffino ha sofferto di stress proprio per via delle pene d'amore. "Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po'".

















E ancora: "Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io non, a volte ho l'impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente…", ha dichiarato la sorella di Tina Cipollari a Di Più Tv. La 52enne, che già in passato ha attaccato Ambra, ha ammesso che Kikò si sta riprendendo dal suo recente malore ma che il forte stress dell'ultimo periodo non è dipeso solo dal lavoro ma pure dai vari problemi con la Lombardo.















"Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d'amore", ha assicurato Annarita Cipollari. Nell'ultimo periodo l'hair stylist di Sabaudia ha infatti sofferto per i gossip nati attorno al rapporto tra la fidanzata Ambra Lombardo e Gaetano Arena, altro ex concorrente del Grande Fratello.











Chicco ha difeso la sua dolce metà ma la giovane non era con lui, qualche giorno fa, in ospedale, quando è stato colpito da un malore improvviso. La lontananza tra Ambra e Kikò sta facendo mormorare parecchio ma per il momento i diretti interessati preferiscono restare in silenzio.

