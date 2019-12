“Sanremo lo guarderò in tv”. Un altro ‘no’ per Amadeus: la bella conduttrice confessa tutto. Delusione

Il Festival di Sanremo si avvicina. E le voci sui potenziali co-conduttori sono continue. A condurre la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, sarà Amadeus che sarà anche il direttore artistico. Per Amadeus questo è un momento davvero intenso: il conduttore sta selezionando i cantanti in gara e sta contrattando per gli ospiti. Di voci, in questi giorni, ne abbiamo sentite tante. Alcune vere, altre meno. Per esempio, come valletta di Amadeus si è parlato di Lorella Boccia, la ex concorrente del reality Amici di Maria De Filippi che oggi

è anche la conduttrice dello spezzone quotidiano del programma. Ma quindi è vero che vedremo la bella Lorella sul palco dell’Ariston? Alla notizia della sua presenza i suoi fan sono impazziti di gioia e hanno subito pensato a che spettacoli avrebbe regalato la bella ballerina sul palco più ambito d’Italia. Dopo giorni di gossip e indiscrezioni, la bella Lorella ha deciso di spiegare come stanno veramente le cose. Continua a leggere dopo la foto

















Intervistata dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Lorella Boccia ha spiegato tutto. “Smentisco i gossip: Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta. Poi si vedrà. Come si dice a Napoli: “Stamm’ tutt’ sott’o cielo”, ha dichiarato la 28enne. Peccato, diciamo noi. Perché sarebbe stato bello vederla al fianco di Amadeus. E che spettacolo avrebbe regalato agli occhi di tutti. Ma Lorella non ha tutti i torti… Continua a leggere dopo la foto















La moglie di Niccolò Presta vuole prima prepararsi bene: non si può affrontare il palco dell’Ariston improvvisando… Lorella vuole ancora fare gavetta, solo dopo duro lavoro, sarà pronta per Sanremo. E mentre aspetta di andare all’Ariston, Lorella Boccia si “allena”: il prossimo 19 dicembre tornerà al timone di Rivelo, il programma di Real Time in cui intervista personaggi famosi. Chi vedremo a Rivelo? Tra gli ospiti della prossima stagione ci sarà senza dubbio… Continua a leggere dopo la foto









Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen sarà intervistata dalla super ballerina. Il sogno di Lorella? Intervistare, un giorno, Maurizio Costanzo che per lei è un vero e proprio mito. Lorella Boccia è sposata da qualche mese con Niccolò Presta, figlio di Lucio che è l’agente vip dei vip. Ed è anche l’agente di Lorella ovviamente…

Lorella Boccia, scollatura infinita e i fan esultano: “Una gemma rara”