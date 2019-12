A Uomini e Donne, si sa, Tina Cipollari non si trattiene. Le liti con Gemma Galgani sono quasi all’ordine del giorno, ma la Vamp di Canale 5 non è ‘morbida’ anche con altri protagonisti della trasmissione. Come Veronica Burchielli: la ex corteggiatrice di Alessandro Zarino diventata tronista dopo il ‘no’ è stata duramente attaccata dall’opinionista, convinta che la ragazza abbia cambiato totalmente atteggiamento da quando siede sulla poltrona rossa.

Ma nell'ultima puntata del trono over andata in onda Tina si è scagliata contro una signora seduta tra il pubblico in studio. Era una furia. E tutto perché la donna ha 'osato' accusarla di aver inviato un mazzo di fiori a Juan Luis per far ingelosire Gemma. Un passo indietro: la Cipollari ha un ottimo rapporto con il cavaliere di origine venezuelana e non manca di stuzzicare la dama torinese con attenzioni particolari e balli con lui, ma da qualche tempo pare che Juan abbia anche un'ammiratrice segreta.

















Il pubblico di Uomini e Donne ha subito pensato che a inviare fiori anonimi al cavaliere fosse proprio l'opinionista, ma lei ha sempre negato. E quando lunedì una signora seduta tra le ultime file ha detto che la Vamp ha ideato questo escamotage per indispettire ancora una volta Gemma, Tina ha perso definitivamente la pazienza.















"È stata lei a mandare i fiori, ne sono convinta, perché lei va sempre contro Gemma", ha dichiarato la donna. "La denuncio", è sbottata di tutta risposta Tina. Maria De Filippi ha provato ad abbassare i toni e riportare la lite su un piano di realtà: "Tina, non ci sono gli estremi per una denuncia". Ma la signora del pubblico non si è lasciata minimamente spaventare.









“Le tue parole me le metto sotto ad una scarpa sporca di fango”, ha gridato contro Tina. E quest’ultima: “E io sai dove me le metto?”. E ancora: “Si faccia i ca*** suoi! Maria, da oggi voglio che in studio vengano solamente persone schierate dalla mia parte e non da quella di Gemma”. Alla fine è entrata in studio proprio Gemma, che ha subito raggiunto la sua fan per abbracciarla: “Grazie per le tue parole, grazie per il tuo coraggio, sei stata sola contro tutti”.

