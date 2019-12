Un incontro di quelli che non passano inosservati. Quello tra Taylor Mega e Giovanni Ciacci. Succede in diretta nel salotto di Barbara D’Urso. A far scattare il conduttore e scatenare un fiume di polemiche è stata una battuta di Taylor Mega “È chiaro che facciamo una vita privilegiata”, spiega l’influencer “io ho fatto la commessa nella mia vita, ho anche aiutati miei genitori, ho lavorato – aggiunge l’ospite di Barbara D’Urso – Ho fatto tre lavori perché volevo mantenermi e fare la mia vita”.

Immediata la reazione di Ciacci, interessato al lato economico del lavoro di influencer e determinato a indagare sugli introiti: “io voglio vedere le fatture, io voglio capire voi questi guadagni… perché non è possibile”. Tuttavia, Taylor Mega replica spiegando che quello dell’influencer è un lavoro come tutti gli altri, e richiede anche qualche piccolo sacrificio: “ho fatto più lavori nella mia vita e questo lavoro non è da sottovalutare, perché è un lavoro stressante”. Continua dopo la foto

















La sua dichiarazione, però, manda Ciacci su tutte le furie e in studio scoppia la querelle: “stressante fare le foto con cu*o di fuori? Ma porta rispetto per chi fa dei lavori davvero stressanti! Un lavoro stressante il tuo? – conclude Ciacci – Stare tutto il giorno con il lato B di fuori?”. Poi è calato il silenzio. Parole rese ancora più amare dal racconto di Nick Luciani, il biondo cantante dei Cugini di Campagna che è tornato a parlare della sua difficile condizione economica. Continua dopo la foto















“E’ stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista” ha racconto il celebre cantante di “Anima mia” che, dopo il grande successo dei Cugini di Campagna, si è ritrovato improvvisamente in miseria. Non solo, il cantante non ha risparmiato neppure i suoi ex compagni su cui ha detto: “l’unico a cantare nel gruppo ero io”. Continua dopo la foto











Luciani ha rivelato: “ora va un pochino meglio, sì. Ho ricominciato anche con il canto, è stato un periodo nero. Da quando ho lasciato i Cugini di Campagna, mi sono adattato a fare tante cose. Anche il muratore, un po’ di tutto. L’elettricista, il piastrellista..”. Non solo, la voce di Anima Mia ha anche precisato: “mi adatto a fare tante cose, una di queste cose è spaccare la legna. E’ faticoso, non è proprio cantare! E basta con i Cugini, perché io sono il Figlio di Campagna! E taglio anche l’erba… Chi fa da sé, fa per tre!”.

