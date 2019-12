Incidente in diretta a Live Non è la D’urso: succede alla padrona di casa davanti a tutti. “Sopravvivo a tutto”

Nuovo appuntamento su canale 5 con Live Non è la D’Urso. Ospite ancora una volta Vladimir Luxuria insieme ad Asia Argento. Ma non solo, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi e il cantante Amedeo Minghi. Tra i tanti anche la splendida Patty Pravo con una confessione in esclusiva. Ma anche spazio alla chirurgia estetica: la donna drago, i gemelli botox e la Barbie napoletana. Insomma, una puntata di Live – Non è la d’Urso davvero pregna di contenuti, un po’ come sempre. Ma c’è qualcosa che ha caratterizzato questa puntata un po’ più delle altre. Per chi se lo fosse perso c’è stato l’incidente in diretta per Barbara: “Sopravvivo a tutto”.

Tacchi vertiginosi e minidress bianco e argento per la padrona di casa che inaugura la nuova puntata di Live con un talk dedicato alla politica. Mentre si drestreggiava in diretta tra un ospite e un altro però, Barbara D’Urso ha rischiato di farsi male davvero. Mentre gli ospiti di Live non è la D’Urso dibattevono sui politici che virano sempre di più verso lo spettacolo, Barbara D’Urso, non inquadrata ha rischiato di cadere a casua di un “botola” al centro della scena. Continua a leggere dopo la foto

















La padrona di casa però ha evitato il ruzzolone e ci ha scherzato su come sempre a modo suo:”Stavo per cadere in una botola, ma io sopravvivo a tutto”. A darle man forte Alessandra Mussolini: “Barbara, gli occhi secchi ( espressione tipica partenopea per indicare il malocchio ndr) sono la peggiore cosa”. “Sai come si dice dalle mie parti? – ha risposto ironica Barbara D’Urso – Non sputare in cielo, che faccia ritorna. Continua a leggere dopo la foto















Chiunque mi stia nominando, può succedere anche a lui​“. La puntata di Live-Non è la D’Urso si era aperta con il talk show dedicato alla politica. Il quesito, piuttosto tendenzioso, della serata poneva l’attenzione del pubblico sulla spettacolarità della politica, ovvero su quanto i suoi esponenti sempre più spesso si lascino cullare dalle accoglienti e ammalianti braccia del mondo dello spettacolo. Continua a leggere dopo la foto











Per l’occasione, infatti, in studio si sono presentate alcuni volti noti del piccolo schermo che, in realtà, avevano iniziato la loro carriera in tutt’altro ambito da quello televisivo, ecco entrare in studio Irene Pivetti ed Alessandra Mussolini, attorniate dagli altri ospiti.

