Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, arrivano guai. Come previsto, dopo l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda le domande e i dubbi del pubblico aumentano a dismisura. Ma bisogna fare un doveroso passo indietro. Già nei giorni scorsi la favola che Gemma sta vivendo con il cavaliere di origini venezuelane veniva minata dall’atteggiamento poco passionale di lui, dalle provocazioni di Tina Cipollari e dai gesti di ammiratrici segrete.

E ora se ne è aggiunta un’altra che ha fatto esplodere la dama e, più che altro, i telespettatori di Maria De Filippi, sempre più convinti che Juan Luis sia falso e bugiardo, ovvero non veramente interessato a lei. Tutti a chiedersi, però, chi sia questa donna che sta corteggiando il cavaliere senza esporsi. (Continua dopo la foto)

















La sua identità resta ancora sconosciuta, al punto che c’è chi, come una signora del pubblico, che crede che a mandare fiori con tanto di dediche bellissime sia Tina, ma la Vamp nega con fermezza. Nulla è da escludere, considerato il rapporto conflittuale che l’opinionista ha con Gemma. Ma la storia con Juan Luis viene anche messa a dura prova dal fatto che lui non sembra propenso a voler andare oltre con la dama. (Continua dopo la foto)















Nelle scorse puntate Juan Luis ha già rivelato che il suo comportamento è dovuto al fatto che ha bisogno di più tempo per lasciarsi andare ma questa spiegazione non è bastata a Gemma che, è evidente, è innamorata e vorrebbe di più da lui. Ma a scagliarsi contro il cavaliere anche il pubblico di Maria che, dopo la puntata di oggi, lunedì 9 dicembre, ha intasato i post pubblicati dal profilo Instagram ufficiale di UeD con commenti al vetriolo. (Continua dopo foto e post)











In moltissimi non credono all’interesse del cavaliere e chiedono a Gemma di aprire gli occhi e non farsi prendere in giro. “Juan attore da Centovetrine”, “Juan tu la sai lunga! Non girarci attorno, a te di Gemma non te ne frega niente”, “Lui è ridicolo e fasullo”, si legge. E ancora: “Buffone”, “Gemma scappa, non farti maltrattare!”, “Gemma, possibile che non ti accorgi che ti sta prendendo in giro?”.

