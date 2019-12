“Bugiardi!”. Bianca Guaccero senza peli sulla lingua, l’attacco arriva in diretta

Stavolta Bianca Guaccero non ha avuto peli sulla lingua. Se l’è presa direttamente con alcuni siti web che, secondo lei, avrebbero diffuso delle notizie non veritieri sul suo conto. Per avere un quadro chiaro di quanto successo, bisogna tornare indietro di una settimana durante una delle Super Classifiche, Bianca e Jonathan hanno scherzato sul décolleté della conduttrice pugliese. I due si divertono davvero tanto e sono soliti fare ironia ma le loro battute, questa volta, pare siano state riportate sul web come se fossero state affermazioni pronunciate con serietà e quindi vere.

Di questo ne hanno parlato proprio Jonathan e Bianca. L'esperto di stile e di gossip, riguardante ciò che è accaduto la scorsa settimana, ha voluto fare una precisazione: "Noi abbiamo scherzato come facciamo ogni giorno. Poi però, come ogni mattina, abbiamo aperto i giornali e abbiamo trovato questi titoli su giornali seri ed autorevoli".

















Bianca Guaccero ha poi preso la parola per lanciare un messaggio a coloro che aggiornano blog e giornali sul web: "Io vorrei dire una cosa, era dell'ironia. Facevo i-r-o-n-i-a. Quindi, prima di scrivere cose 'serie' ascoltate! Questa storia è diventata un affare di Stato inutile. Ma quello che io dico è: come si fa a scrivere su autorevoli quotidiani una notizia spacciandola per una cosa seria mentre due persone ridono e scherzano e fanno dell'ironia?!? Pensate alle cose serie!", ha concluso infine.















Durante la Super Classifica odierna, oltre alle risate e alle battute, c'è stato anche un momento molto emozionante. Jonathan Kashanian ha mostrato un filmato dove appariva il compianto Gigi Sabani, il conduttore romano deceduto nel 2007 a soli 54 anni. "Era un grande della televisione italiana", ha commentato Bianca Guaccero. E il pubblico di Detto Fatto ha accompagnato le parole della presentatrice con un applauso molto sentito.











Bianca Guaccero nasce a Bitonto (Bari) il 15 gennaio 1981. Le prime esperienze artistiche risalgono all’infanzia, con il coro dello “Zecchino d’oro”. Nel 1995 ha solo quattordici anni quando la mamma la iscrive a sua insaputa al concorso di bellezza della sua città, “Miss Bitonto”. Il primo passo verso il successo.

