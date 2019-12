“La verità fa male”. Barbara D’Urso, attacco senza precedenti. È lui, da sempre vicino a Carmelita, a svelare la verità

Una guerra che non accenna a placarsi quella tra Gianluca Mastelli e Barbara D’Urso. E lo scontro sembra proprio destinato ad alzarsi di tono. Il motivo, per chi non avesse seguito la storia, è semplice. Secondo l’ex tronista Barbara D’Urso non gli avrebbe permesso di replicare in trasmissione alla Bramieri, che, invece, ha raccontato la sua versione dei fatti relativa alla love story nei talk di Mediaset capitanati dalla presentatrice partenopea.

Sul suo profilo Instagram Mastelli ha pubblicato dei titoli di alcuni siti che hanno riportato la notizia della sua precedente presa di posizione nei confronti della d'Urso. "La verità fa male sopratutto in certi programmi televisivi dove predomina il business", ha scritto sotto a un post odierno. E ancora, sotto a un altro: "Barbara parli bene, ma i fatti oggettivi sono differenti e fai spesso due pesi due misure."

















Solo una settimana fa, l'ex di Lucia Briamieri, agganciandosi al caso Paola Caruso – Moreno Merlo trattato nei talk condotti dalla d'Urso, scriveva sempre via social: "Che ipocrisia! Ho appena acceso la tv e trovo Barbara d'Urso che dice al fidanzato di Paola Caruso che esiste il diritto di replica. Perché al sottoscritto non è stata data suddetta possibilità? Perché sono troppo vero e la verità fa molto male! Questa è la realtà!" La conduttrice replicherà.















I dubbi di Barbara D'Urso su Gianluca Mastelli sarebbero quanto mai fondati visto che l'uomo avrebbe partecipato nel 2015 a Uomini e Donne. Gianluca fu cacciato da Maria de Filippi per aver espresso critiche molto forti nei confronti della redazione della trasmissione stessa. La conduttrice è sempre iper protettiva nei confronti dei suoi collaboratori e quelle parole hanno ferito la conduttrice che si è vista costretta a farlo andare via.











La ricomparsa in un programma di Canale 5 ha fatto scatenare i fan del programma che hanno segnalato la vicenda che è avvenuta il 27 ottobre del 2015. Ovviamente non è chiaro se Lucia Bramieri sia a conoscenza del fatto, probabilmente a questo punto si.

