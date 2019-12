Sanremo 2020, svelato il nome del primo big: un ritorno all’Ariston che piace a tutti

Ancora qualche settimana per sapere i nomi ufficiali dei cantanti Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020. Tuttavia è possibile iniziare a farci un’idea su qualche nome rivelato dalle notizie in rete. Si apprende dalla rivista Chi di Alfonso Signorini, che uno dei nomi è quello di un giovane artista e cantante, nato proprio grazie alla tv. E infatti anche nella rubrica del programma radiofonico Strada facendo di Maurizio Costanzo su Rai Isoradio, il giornalista ha parlato del fatto che tra i concorrenti del prossimo Sanremo ci sarà ‘ritorno’ sul palco. Ma di chi si tratta?

Irama si forma nella scuola di Amici, che lo addestra alle esibizioni in pubblico e a placare un po’ quel suo animo troppo esuberante, che non sempre va d’accordo con il successo. Si tratta di un cantante cresciuto artisticamente nella scuola Mediaset, ma con un’esperienza alle spalle nella kermesse ligure. E Amadeus non perde tempo a piazzare nel cast anche una donna, ex giudice di X-Factor, Levante. Continua dopo la foto.

















L’ex fiamma di Giulia De Lellis non è solito rimanere in vecchi rancori. Infatti alcuni giorni fa ha rivelato di essere ancora in buoni rapporti con lei. Il motivo della rottura tra i due sembra attribuirsi a ‘problemi’ caratteriali. Due modi differenti di intendere la vita, insomma. Il giovane dallo guardo fiero sa di avere altre possibilità da subito. E infatti una nuova ragazza sembra aver già colpito il nostro bel lombardo. Continua dopo la foto.















Il nome della prescelta è quello di Victoria Stella Doritou, influencer e star di successo su Instagram nonché top model in ascesa. Il vincitore di Amici avrà di fronte un anno ricco di novità, sperando che in tutto questo non scopra di avere divergenze caratteriali anche con la bella influencer. Sicuramente entrambi dovranno prestare fede alla loro relazione più che ai pettegolezzi che il Festival solleverà sul loro conto. Noi siamo pronti a scommetterci. Continua dopo la foto.









Presentatosi a ‘Sanremo Giovani’ 2019 con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’, Irama ha portato sul palco un testo molto profondo, che raccontava la storia della giovane Linda, sedicenne, vittima di stupro e di violenze. Il testo era sicuramente segnato da una spiccata profondità, che ha sottolineato un animo, quello di Irama, sensibile alle tematiche sociali che si prestano ad aprire nutrienti dibattiti riflessioni. Si spera che il Festival della canzone italiana dia più spazio a questi aspetti che al gossip sul giovane lombardo.

