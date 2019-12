Simona Ventura, la sorpresa alla mamma di Nadia Toffa fa commuovere. È successo nello studio di Storie Italiane

Nadia Toffa se ne è andata il 13 agosto 2019 lasciando un grande vuoto. La giornalista de Le Iene aveva un tumore al cervello che non le ha dato scampo. Il ricordo di Nadia, però, non muore: tutti la ricordano con affetto, specie le persone per le quali lei ha lottato quando era in vita. Impossibile, però, da cancellare è il dolore di sua madre Margherita che, il 9 dicembre, è stata ospite di Storie Italiane e ha ricevuto una bella sorpresa.

Mamma Margherita, infatti, oltre alla conduttrice Eleonora Daniele, ha trovato anche Simona Ventura che torna in Rai proprio per fare un regalo alla mamma di Nadia Toffa. Quando mamma Margherita è rimasta da sola, è arrivata la Ventura. Con lei è entrato anche Totò, il cane di Nadia. Simona Ventura si è seduta davanti alla signora Margherita facendola emozionare. Simona e Nadia si conoscevano molto bene e si sentivano spesso. E, in chat, si mandavano pensieri e canzoni. Continua a leggere dopo la foto

















“L’ho conosciuta, l’ho apprezzata. Ho sempre detto che assomigliava molto a me, una guerriera e lo è stata. Mi rendo conto che sono stata miracolata, ho avuto la fortuna di avere ancora mio figlio”, ha detto Simona Ventura. Di recente la conduttrice ha vissuto un brutto momento: dopo un pestaggio, suo figlio Niccolò Bettarini è finito in ospedale e, da mamma, sa cosa significhi vedere il proprio figlio soffrire. Oltre a Simona Ventura in studio c’è anche il futuro marito Giovanni Terzi. Continua a leggere dopo la foto















Che ha detto: “La proposta è già arrivata. Le ho dato un anello di famiglia. La risposta è arrivata. C’è qualche data interessante”. I due convoleranno a nozze nel 2020 e probabilmente presto ci sarà una data. È stata proprio Simona Ventura a dare l’annuncio qualche settimana fa. La gioia dei fan è stata immensa. Anche Eleonora Daniele è felice della loro unione: “Vi conosco da tanto tempo, la vostra unione la vivo come una vostra amica”. Continua a leggere dopo la foto









Durante l’intervista a Storie Italiane, Simona Ventura ha anche parlato del suo nuovo libro “Codice Ventura”: “È un anno di rivincita, di rinascita sotto tanti punti di vista. Mi sono chiesta: ‘Da dove nasce questa energia?’. Dagli anni ’80. Per un’intera generazione sono stata una fucina di tanti stimoli, di tanti valori, di tanta forza, di tanta ribellione. Quella che sono oggi lo devo a quello che ero in quegli anni”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi: lei mostra l’anello di fidanzamento