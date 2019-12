Diletta Leotta, l’ultima gaffe è clamorosa. E la collega Paola Ferrari si scatena

Paola Ferrari scaglia una nuova frecciatina contro Diletta Leotta. Il motivo? Una nuova gaffe della bella giornalista che, con le sue curve, fa impazzire i suoi fan. Ma cosa è successo? La bella Diletta, nel corso del commento alla partita Lazio-Juventus del 7 dicembre, ha fatto un errore clamoroso. Non si parlava di sport ma di musica. Allo stadio Olimpico suonava in sottofondo la notissima canzone “I giardini di marzo” di Lucio Battisti. Solo che Diletta Leotta si è sbagliata e ha detto che la canzone è di Antonello Venditti.

E i tifosi romani non hanno potuto non notare quell'errore clamoroso. Diletta Leotta si è scusata subito per l'errore commesso ma ciò non ha impedito a una delle sue rivali di lanciarle una frecciatina. A Paola Ferrari non è parso vero potere avere un motivo per lanciare un po' di veleno a Diletta Leotta che, diciamolo, non è proprio nelle sue grazie. Ma come ha reagito Paola Ferrari all'errore?

















"Pronta per Sanremo" ha scritto Paola Ferrari su Twitter. Diletta Leotta in effetti, stando ai gossip delle ultime ore, sarebbe una delle papabili conduttrici per Sanremo al fianco di Amadeus. Di certo, però, questa gaffe musicale non le è d'aiuto… Possiamo dire che il suo potrebbe essere stato un lapsus di quelli che possono capitare… E se invece non fosse così? Le conviene, in vista di Sanremo, fare un piccolo ripasso per evitare altri problemi.















Non è la prima volta che Paola Ferrari si scaglia contro Diletta Leotta. "Si parla spesso di voler dare un ruolo rispettoso alle donne che appaiono in televisione e questo è giusto", ha dichiarato a TvTalk qualche giorno fa, "Ma alla fine, nei fatti si va verso altre direzioni: mandare Diletta Leotta a SanRemo ha un senso pratico secondo voi? Vogliamo dare una scossa? Io vorrei vedere donne vere come Bebe Vio" aveva detto la Ferrari.









E ha agigunto: “Lei è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme”. Diletta Leotta aveva fatto di recente una gaffe con il portiere dell’Inter Samir Handanovic. Durante il Gran Galà del Calcio, Diletta ha chiesto al portiere come ci si sentisse a salire su quel palco per la prima volta. Ma per Handanovic era la terza e di certo non è stato zitto: “Vedo che sei ben informata, però non importa, ti scuso” ha replicato lui stizzito.

