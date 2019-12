Non è riuscita a trattenere le lacrime zia Mara Venier durante la puntata del 8 dicembre di Domenica In. La “colpa” se così si può dire, è di Don Mazzi e del suo passato importantissimo nella vita della conduttrice: “Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai”. Don Antonio Mazzi è stato così celebrato nell’ultima puntata diDomenica In, accogliendo in studio il sacerdote che ha appena compiuto 90 anni c’erano davvero tutti gli amici di una vita.

"Tu sei immacolata dentro" le ha replicato lui e la conduttrice ha ironizzato: "Sì, molto dentro…nell'anima". "Io sono un'eccezione, ovviamente, ma qualsiasi uomo impazzirebbe per Mara. Sfido chiunque a lavorare a lungo con lei senza innamorarsi…", ha rilanciato don Mazzi. Poi è stata Mara Venier a spiegare al pubblico il forte legame che li unisce: "Ho perso mio papà da giovane e in lui ho trovato un altro padre".

















Dopo un video-messaggio di auguri di Fiorello, don Antonio Mazzi ha ricordato la sua vicenda personale, spiegando anche cosa lo ha spinto a diventare sacerdote: "Ero giovane, avevo perso mio padre a neanche vent'anni ed ero furioso con la vita. Poi l'alluvione del Polesine me l'ha cambiata: vedevo morte e distruzione, cercavo di aiutare i vigili del fuoco che salvavano le persone senza la tecnologia disponibile oggi, rischiavano la vita per quella degli altri".















Tra i tanti amici anche Giampiero Galeazzi: Il giornalista sportivo, grande amico della padrone di casa Mara Venier, ha commosso i telespettatori da casa e il pubblico dei social. Affaticato e con i noti problemi di salute che diventano sempre più evidenti, Bisteccone non è voluto mancare all'appuntamento.











Sorrisi e commozione tra i presenti quando sono andati in onda i momenti della Domenica In con Mazzi, Venier, Galeazzi e Stefano Masciarelli. Sui social network in tantissimi hanno scritto incoraggiamenti virtuali per lo storico telecronista del tennis e del canottaggio azzurro.

