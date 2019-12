“Se sbagli sei morto”. Stefano De Martino, il rifiuto è clamoroso. Un gesto fuori dal comune

Il prossimo 6 gennaio Amadeus svelerà in diretta su Raiuno, durante la puntata dei Soliti Ignoti legata alla Lotteria Italia, il cast dei big in gara del prossimo Festival di Sanremo, con il conseguente risentimento dei Monopoli di Stato preoccupati che i loro biglietti vincenti finiscano offuscati dai tweet di giubilo di chi ha conquistato il suo posto all’Ariston. E come sempre accade, sulla lista che il direttore artistico sta componendo in gran segreto escono le prime indiscrezioni.

Sembra che a trovare posto sul palco del Festival saranno oltre ad Albano, anche Marco Masini, Francesco Gabbani, Noemi, Achille Lauro e Massimo Ranieri. Ma ad aver consegnato un brano ad Amadeus, con ottime speranze che venga accettato, ci sono anche Elodie, gli "Amici" Alberto Urso e Giordana Angi, Irene Grandi e Piero Pelù, che farebbe così il suo debutto a Sanremo.

















Tra i possibili presenti anche Rancore, Diodato, Michele Bravi e Lorenzo Fragola. Per Elettra Lamborghini il posto sarebbe già assicurato più che per doti canore, per questione di folklore. Amadeus sta cominciando anche ad affrontare la questione conduzione, perché se è vero che può contare su Fiorello e Tiziano Ferro che arriverà a Sanremo con un ruolo a metà, tra cantante e conduttore, sulla strada tracciata da Baglioni, è altrettanto vero che nella scelta del cast femminile è ancora in alto mare.















Una cosa è certa, Stefano De Martino non ci sarà. A smentire tutto è stato il diretto interessato nel corso dell'intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano. Lo showman napoletano ha ammesso che, per il momento, non si sente pronto ad un palco importante come quello dell'Ariston. "Sanremo? Neanche per tutto l'oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza".









Sposato con la donna più desiderata d’Italia, madre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino si sente fortunato. “Ho una fortuna: mi basta il minimo sforzo per sorprendere. Il punto è uno: magari mi sottovalutano per l’apparenza o l’idea preconcetta, quindi basta un po’ di studio, di approfondimento per ribaltare i canoni del giudizio altrui”, ha spiegato.

