“A pezzi”. UeD, Gemma Galgani senza pace: parole che fanno malissimo

L'ultima registrazione del programma di Uomini e Donne è stata davvero rivelatrice per l'intero Trono Over. Al centro del'attenzione di tutti si è posto Armando che, con la sua decisione di interrompere la frequentazione con Veronica, ha lasciato senza parole.Ma non finisce qui, perché Armano ha parlato, e lo ha saputo fare per bene. Rivelazione da choc quella rivolta a Gemma Galgani, che non ha trattenuto le lacrime. Ennesima batosta sentimentale per Gemma Galgani. La regina del Trono Over di Uomini e Donne è scoppiata a piangere nel corso dell'ultima registrazione del programma, quella avvenuta sabato 7 dicembre e che vedremo in onda nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre. Chiaramente la segnalazione è su Juan Luis. E non mancano neanche le prove, perché Armando provvederà quanto prima a farle pervenire sotto gli occhi increduli di tutti, conduttrice inclusa. Sì, proprio il Cavaliere che Gem sta frequentando da qualche settimana e con il quale è nato un buon feeling sembra averle servito un colpo basso.















La Galgani sembrava essere sul punto di abbandonare il programma di Maria De Filippi per vivere questo nuovo rapporto d'amore lontano dai riflettori. Ma Armando, se vogliamo dirla così, ha 'salvato' l'ennesimo fallimento a cui stava andando incontro la dama torinese. A quanto pare ad Armando non vanno giù le persone che mentono, motivo per cui non intende proseguire con Veronica, preferendo la naturalezza di Roberta.















Come rivela il Vicolo delle News Armando Incarnato ha spifferato in studio, durante la registrazione del Trono Over, che Juan Luis stia sentendo, o vedendo, altre signore fuori dagli studi e lontano dalle telecamere. A testimonianza di ciò, Armando avrebbe anche le chat che supporterebbe questa forma di tradimento 'dietro le quinte'. Come non comprendere le lacrime di Gemma, che era disposta a mollare tutto e scappare con il suo bel principe azzurro?









Armando ha ammesso di avere delle chat che lo dimostrano chiaramente e che invierà tutto alla redazione nei prossimi giorni. Gemma Galgani non sa se credere o meno alle dicerie sul conto di Juan Luis; quest’ultimo ha chiaramente smentito tutto. Adesso non rimane che comprendere meglio come stanno le cose. Chi dice la verità? E se fosse tutto falso, che motivo avrebbe avuto Armando di dire cose non vere? Forse sarebbe il caso di concentrarsi sulla sua relazione con Roberta, altrimenti rischia seriamente di uscirne a mani asciutte.

