“S’è visto tutto!”. Belen, show a luci rosse a Tu sì que vales: la gonna si alza e il pubblico applaude

Non si fa che parlare dell’ultima puntata di Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 che schiera molti dei bid di Mediaset, da Maria De Filippi a Gerry Scotti. Oltre, ovviamente, alla meravigliosa Belen Rodriguez. E l’argentina, nella puntata di sabato 7 dicembre, è andata in onda con una minigonna d’ordinanza, lei che ha abituato, da anni, l’Italia e gli italiani a look mozzafiato. Una minigonna che però, forse, in questo caso era davvero esagerata: mini-mini, l’indumento era davvero cortissimo. Tanto che quando Belen, per il numero di un concorrente, si è dovuta sedere su una sorta di altalena, coprirsi in modo adeguato è sembrato davvero un’impresa ardua. È proprio qui che è saltato fuori un dettaglio pazzesco: tra Belen e Maria De Filippi nessuna differenza di peso. Messe alla prova in coppia con la bella showgirl argentina: un momento televisivo molto particolare. Uno dei partecipanti, un sollevatore di pesi, ha invitato due donne dello show a sedersi su una barra che ha poi alzato senza troppa fatica. Continua a leggere dopo la foto















“Peso 57 chili”, ha ammesso Belen Rodriguez, “Andiamo a fare la prova”, ha replicato Maria De Filippi: il concorrente della trasmissione ha chiesto di poter avere per la sua performance due donne dello stesso peso. Sabrina Ferilli ha subito replicato ironicamente: “Io ho più ciccia di voi”. E la sfida è partita a suon di risate. Il crossfit sembra essere la passione che accomuna Belen e Maria. oltre al peso. Continua a leggere dopo la foto















Una vera e propria dipendenza quella per il crossfit, e i risultati si vedono. De Filippi ammette di praticare la disciplina da anni, quasi ogni giorno e che deve ringraziare proprio Belen se ha scoperto questo modo per tenersi in forma: “Una fatica pazzesca. Ci ho preso gusto e mi sono resa conto che fatto l’allenamento stavo davvero meglio. Continua a leggere dopo la foto











L’ansia passava e fare il mio mestiere diventata più facile. Da allora non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente e sento che ne sono letteralmente dipendente. Benedetta Belen!“. Per il resto della puntata però gli occhi erano tutti per lei: Belen Rodriguez! Bella da impazzire.

