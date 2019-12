“Adesso basta”. Esplode lo studio di Uomini e Donne. Parla Armando Incarnato: viene giù tutto

Nel corso della registrazione avvenuta sabato 7 dicembre – e in onda nella settimana dal 9 al 13 dicembre – il Cavaliere ha comunicato a Maria De Filippi una decisione molto importante che ha lasciato tutti senza parole. Armando Incarnato del Trono Over di Uomini e Donne ha detto ‘basta’ a Veronica Ursida. Nonostante un feeling indiscusso, tra i due sembra essere accaduto qualcosa di decisivo. La decisione è spettata a lui, Armando non ama le doppie facce. Troppo tardi? Armando ha lanciato accuse molto forti contro Veronica, ma non poteva non farlo. A rivelarlo è il Vicolo delle News, che è riuscito ad assistere alla puntata girata negli studi Mediaset di via Tiburtina. Una decisione davvero inaspettata, che ha spiazzato tutti e di cui se ne parlerà più dettagliatamente. Al momento per Armando e Veronica il trono sembra fermarsi qui. La posizione di Armando non sembra concedere barlumi di speranza e Veronica dovrà accettare la decisione in silenzio. Continua dopo la foto.















Finta e poco naturale, Veronica viene abbandonata con queste parole. Al contrario il Cavaliere è determinato a portare avanti la conoscenza con un’altra Dama dello show – Roberta Di Padua – che era assente all’ultima registrazione del programma di Canale 5. Non è quindi chiaro il pensiero di Roberta in merito a tutta questa vicenda, che ha tenuto banco nella trasmissione per settimane. Ma le confessioni di Armando non si fermano qui. Continua dopo la foto.















Armando non è riuscito a trattenersi, forse spinto dalla voglia di dare un taglio a tute le ipocrisie in studio. Oltre alla sua inamovibile decisione su Veronica, ha rivelato qualcosa a Gemma Galgani, proprio riguardo Juan Luis. Una segnalazione che ha mandato in confusione Gemma Galgani, che è scoppiata a piangere davanti a tutti. Cosa è accaduto al cavaliere, che di colpo ha sentito l’urgenza di sputare non uno ma ben due rospi? Continua dopo la foto.









Gemma era pronta a vivere lontano dalle telecamere la sua relazione con Juan Luis, ma Armando ha spifferato qualcosa di decisivo. Sembra che, durante la registrazione del Trono Over, Juan Luis stia sentendo altre signore. Armando ha ammesso di avere delle chat che lo dimostrano chiaramente e che invierà tutto alla redazione nei prossimi giorni. Gemma è chiaramente provata e non sa di chi potersi fidare. Armando, però, sembra avere le idee molto chiare e armato di determinazione, andrà fino in fondo.

“La verità!”. Belen e Maria De Filippi, la confessione arriva in diretta. Un mistero lungo anni