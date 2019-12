Fino a pochi giorni fa sembrava che tra Gemma Galgani e Juan Luis fosse tutto rose e fiori, ma poi sono cominciati ad arrivare i ‘guai’. Tra loro è stato un colpo di fulmine: da quando lui è arrivato al trono over (per lei), la dama torinese si è lasciata subito ammaliare dal fascino del cavaliere con origini venezuelane. E si è presto detta innamorata.

E sembrava che tra i due funzionasse tutto alla perfezione, ma martedì scorso è arrivata una prima, piccola battuta d’arresto. In una delle ultime uscite, Gemma ha avvertito un certo distacco da parte di Juan Luis. “Ma se balliamo in maniera passionale come mai non ti viene spontaneo darmi un bacio vero?”, gli ha chiesto. E lui: “Per me si tratta di una cosa importante, è il preludio per poi stare insieme addirittura fisicamente. Quindi devo esserne sicuro al 100%”. (Continua dopo la foto)