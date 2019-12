‘Il Segreto’, brutte notizie per l’amata soap opera. La conferma di Irene: “Siamo rimasti male”

Il Segreto è stato rivoluzionato e il pubblico non fa che attendere i risultati di una metamorfosi che ha subito il cast. Si decide di dare un taglio con il passato, motivo per cui gli scoop saranno davvero clamorosi. Nuovi protagonisti e nuovi scenari, ma il pubblico più affezionato come la prenderà? Più dell’80% dei personaggi conosciuti fino ad ora sono stati cancellati e rimarranno solo in pochi. Il resto si rinnova. Francisca Montenegro confermata, e poi? Rebecca Sala – l’attrice che interpreta Irene – ha spiegato a Dipiù Tv che è in atto una drastico cambiamento: “Già da alcune settimane circolavano voci e pettegolezzi sul set. Si diceva che la rete che mandava in onda la soap avesse deciso di cambiare tutto, di cancellare oltre l’80% dei personaggi. Ci chiedevamo: ‘A chi toccherà?’”. Ma soprattutto, come avranno reagito gli attori di sempre? “Saranno diversi gli attori, l’epoca e anche la scenografia. I colleghi che lavoravano da molti anni nella soap sono rimasti male per la cancellazione dei loro personaggi”. Continua dopo la foto.















Il successo è ormai affermato: bisognerà comprendere bene se la nuova veste piacerà al pubblico e agli attori del ‘passato’, che sicuramente non perderanno tempo a fare girare qualche voce da corridoio su un malcontento generale, che potrebbe senza dubbio influire sulle prossime recensioni. Il pubblico, però, rimane il banco di giuria più onorevole, e di certo una volta dato il suo consenso, gli attori del ‘passato’ dovranno trovare il modo di affrontare il duro colpo. Continua dopo la foto.















Già in precedenza, tra i personaggi più amati Matias Castaneda e Marcela Del Molino diventati un punto di riferimento per tutti gli abitanti di Puente Viejo. L’attrice che interpreta Marcela, Paula Ballesteros, si è raccontata in un’intervista al mensile “Il Segreto”. Marcela ha svelato che, nei prossimi mesi, saranno tante le storie che lasceranno i telespettatori della soap spagnola con il fiato sospeso:“A dire la verità nemmeno noi attori sappiamo nei dettagli cosa accadrà tra qualche mese. Credo che ci saranno cambiamenti radicali, però non posso entrare nello specifico perché non ho ancora queste informazioni”. Continua dopo la foto.









Una ventata di aria nuova non potrà che fare certamente bene, anche perché si sa che alla lunga qualsiasi storia merita, a un certo punto, di riprendere quota con qualche stimolo in più. Questo stimolo partirà da cuore del cast e riguarderà sia gli attori protagonisti che i risvolti della trama. Addii inaspettati, qualche uscita di scena che lascerà senza fiato, Il Segreto cambia pelle e rischia tutto: il pubblico saprà gradire e aiutare gli attori del ‘passato’ a leccare una ferita troppo aperta?

Uomini e Donne, Pamela Barretta ed Enzo Capo oggi: “Non è ancora successo”