Alessia Marcuzzi nasconde un (dolce) segreto? La conduttrice de Le Iene che rivedremo anche al timone della prossima Isola dei Famosi è di nuovo finita nel mirino del gossip. Succede tutto dopo l’ultima puntata dello show di Italia1, quella andata in onda lo scorso 3 dicembre. Alessia, che da tempo ormai è anche considerata un’icona di stile e detta di continuo tendenze con gli outfit scelti anche su Instagram, ha indossato un mini abito maculato bianco e nero che secondo i più attenti svelava un pancino sospetto. È forse incinta del terzo figlio? Sposata con Paolo Calabresi Marconi, ricostruisce Il Giornale, la conduttrice romana è mamma di Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, frutto dell’amore con Francesco Facchinetti. I suoi fan attendono da tempo la terza gravidanza ma finora pare che Alessia abbia deciso di concentrarsi sul lavoro e sui suoi 2 figli. (Continua dopo la foto)















Ma non si sono scatenati solo i suoi ammiratori alla vista di quel “pancino sospetto” mostrato a Le Iene. Se ne è parlato anche all’interno di Mattino Cinque e, molti degli ospiti presenti alla puntata andata in onda il giorno successivo a quella de Le Iene si sono detti certi che questa volta la notizia sulla gravidanza di Alessia potrebbe essere vera e non il solito indizio che poi si rivela infondato. (Continua dopo la foto)















Federica Panicucci ha mandato in onda le immagini e, a parere dei suoi ospiti presenti instudio, sono inconfutabili: Alessia Marcuzzi starebbe aspettando il terzo figlio dal marito Paolo. “Si vede benissimo che è incinta”, ha commentato Antonella Mosetti, mentre Federica Panicucci ci ha tenuto a chiarire che “se fosse incinta saremmo solo felici. È una mamma splendida e questo sarebbe il coronamento dell’amore con il marito Paolo”. (Continua dopo foto e post)











Il paparazzo Maurizio Sorge ha poi puntualizzato: “Questa notizia dovrebbe essere un altro rumour perché non abbiamo ancora la certezza. Ne sarei particolarmente felice. Conosco bene lei e Paolo. Sarebbe la giusta prova del loro amore. Incinta? Io dico di sì”. Alessia Marcuzzi, dal canto suo, non è ancora intervenuta sul gossip della terza dolce attesa.

Maria De Filippi senza un filo di trucco. Spunta la foto al naturale ed è boom di commenti