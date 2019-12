Ambra Lombardo è tornata a parlare dello scoop che ha rischiato di far saltare la sua storia d’amore con Kikò Nalli. “È tutto finto!”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. “Tutto è passata ora è serena”, ha ammesso la professoressa, mettendo così a tacere le voci che da settimane ormai l’hanno messa al centro del gossip per un presunto tradimento con Gaetano Arena, ex gieffino della sedicesima edizione, ai danni di Kikò Nalli. Nelle ultime ore l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò, è finito in ospedale colpito da un malore al petto. Ieri sera è stato portato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Dopo lo spavento ha rassicurato i fan su Instagram, dicendo: “Sto bene, solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma il clamore sul presunto tradimento della professoressa non accenna a placarsi e in una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, l’ex fidanzata di Gaetano, la modella Giulia Napolitano, è tornata sull’argomento chiedendo le pubbliche scuse ad Ambra Lombardo. La giovane era già stata ospite di Pomeriggio Cinque e anche in quella occasione aveva dato la colpa alla fidanzata di Kiko Nalli per la fine della sua storia con l’ex concorrente del Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)















“Se sono qui a scriverti è perché tu, cara Ambra, ti sei messa in mezzo tra me e Gaetano: ti sei avvicinata a quello che era ufficialmente il fidanzato. E mi hai cambiato la vita. In peggio”, ha premesso Giulia, siciliana di 20 anni, nella lettera pubblicata sul settimanale edito da Cairo Editore. “Sapevi che lo amavo. Era un amore grande, il mio. Un amore che hai distrutto perché lui, mentre stava con me, ha pensato che tra di voi potesse nascere qualcosa”, ha aggiunto l’ex fiamma di Gaetano Arena. “Kikò merita di più e non è affare mio se, nel corso di questa tua relazione, vedi o frequenti altri uomini”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Cara Ambra, se ti ho scritto è unicamente perché desidero le tue scuse per aver contribuito a distruggere un amore che poteva durare una vita intera. Avrai mai la coscienza e il coraggio di spiegarmi che cosa ti attraeva così tanto di Gaetano e porgermi le tue scuse?”, ha concluso Giulia Napolitano.

Alessia Marcuzzi, super gossip: i più attenti lo notano subito. “Si vede benissimo!”