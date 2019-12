Carlo Conti, la domanda ad Antonella Clerici è imbarazzante. Lei reagisce così: gelo in studio

La conduttrice Antonella Clerici è la grande protagonista de ‘Lo Zecchino d’Oro’, il programma storico della Rai rivolto ai bambini. Eppure la sua avventura non era iniziata nel migliore dei modi, visto che alcuni telespettatori l’avevano criticata perché aveva dato spazio a dei momenti di cucina dopo appena due brani musicali. Ma successivamente l’opinione della gente è cambiata sensibilmente. Sono innumerevoli i commenti positivi dedicati all’ex regina de ‘La Prova del Cuoco’, che è stata dunque ritenuta all’altezza della situazione. La sua conduzione è apprezzata parecchio, ma oggi il collega ed amico Carlo Conti l’ha messa un po’ in difficoltà con una domanda a sorpresa. E la sua reazione è stata davvero particolare. (Continua dopo la foto)















La Clerici ha compiuto proprio oggi 57 anni e Carlo è entrato a sorpresa portandole una fantastica torta a più piani. Oltre a farle gli auguri le ha posto un quesito che ha coinvolto indirettamente anche Vittorio, il partner di Antonella. “L’età non si dice. Ma quando ti sposi?”. La presentatrice è rimasta impietrita e non è riuscita a rispondere. Chissà perché abbia deciso di metterla in imbarazzo. (Continua dopo la foto)























Antonella Clerici non aveva mai condotto prima d’ora lo Zecchino d’Oro e nel discorso inaugurale del programma, aveva confidato di essere davvero molto contenta di essere giunta alla guida di una trasmissione così tanto amata dagli italiani. Le polemiche con i vertici della televisione pubblica sono quindi ormai fortunatamente un lontano ricordo. Per lei il presente e probabilmente il futuro saranno più che positivi. (Continua dopo la foto)

In passato, interpellata sulla possibilità di ambire al Festival di Sanremo, aveva detto: “Penso sempre una cosa: quando hai una idea, devi perseguirla. Mi piacerebbe che questa idea si concretizzasse, per poi capire chi vuole farlo. Per me non è un problema con chi farlo, mi interessa solo fare una cosa in cui credo molto. Quindi non ho preclusioni, siamo in un libero mercato. Come dico sempre, sono nata e cresciuta in Rai ed è sempre il mio primo interlocutore, poi ognuno ha i suoi gusti e i suoi spazi, vedremo”. Ha dovuto anche fare i conti diversi anni fa con una controversia legale per aver affermato durante La Prova del Cuoco che in un ristorante palermitano si mangiava molto male. Nel 2013 avvenne il ritiro della querela e lo chef dell’esercizio commerciale diffamato fu invitato in trasmissione.

