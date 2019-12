Milly Carlucci ha rilasciato al Corriere della Sera un’intervista e ha parla della famosa diffida arrivata dai suoi legali ad Amici Celebrities. Il suo avvocato, in quella circostanza, ha diffidato Maria De Filippi e i suoi autori a non utilizzare nel talent elementi riconducibili a Ballando con le stelle. Una diffida che mesi fa ha fatto molto discutere.’La signora Milly Carlucci, anche a nome degli altri autori del programma Ballando con le stelle, mi ha conferito l’incarico di significarLe quanto segue”, si leggeva nel documento. La diffida prosegue dicendo che ‘Amici Celebrities’ ”sussume da ‘Ballando’ alcuni significativi tratti ideativi fortemente incidenti sulla individualità distintiva di quest’ultima con il pericolo di determinare agli occhi degli spettatori una immediata confusione tra i due prodotti”. (Continua a leggere dopo la foto)















“A fronte di tale situazione – si leggeva ancora nella diffida inviata a Mediaset – ho ritenuto opportuno rivolgermi a Lei prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria, affinché, con la Sua autorità, possa intervenire per evitare che, nelle prossime puntate di Amici Celebrities, si ripeta la incresciosa sopra descritta”. (Continua a leggere dopo la foto)















E a tal proposito la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ ha finalmente voluto fare chiarezza una volta per tutte: “Mediaset”, ha dichiarato “aveva fatto un accordo in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv… Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria. Doveva restare una cosa tra avvocati”. La giornalista ha poi chiesto a Milly Carlucci di commentare l’operato delle sue colleghe. La presentatrice di Ballando con le Stelle ha speso belle parole per tutte, definendo anche Simona Ventura, Mara Venier e Antonella Clerici “amiche”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Maria riassume tutti i ruoli di cui parlavamo, è una grandissima donna e penso abbia fatto molto per la causa femminile. Antonella Clerici, Mara Venier, Simona Ventura… sono amiche, persone di cuore anche con il pubblico, persone che ti abbracciano. Barbara d’Urso invece ha un suo stile con cui devi fare i conti. Chiaramente punta sull’essere divisivo, ma è pop e fa bene quello che fa”.

Milly Carlucci, la rivelazione su Maria De Filippi (e la famosa diffida): “Ecco come è andata”

“Vai via!”. Vieni da me, ‘Ivan’ di Centovetrine e Caterina Balivo: la scenetta è epica