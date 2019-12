Pietro Genuardi, uno dei volti più amati delle soap italiane, da “Vivere” a “Centovetrine” fino al più recente e seguitissimo “Il paradiso delle signore”, è stato ospite nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre di ”Vieni da me”. di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me in onda venerdì 6 dicembre su Rai 1. Nel corso dell’intervista l’attore ripercorre gli inizi della sua carriera e parla di aspetti piuttosto delicati del suo privato. “Ero fidanzato con una coreografa e ad un certo punto lei mi ha detto di darmi da fare per iniziare a lavorare come attore. Mi sono preparato e ho mosso i primi passi”, aggiunge. La conduttrice fa tornare indietro nel tempo Genuardi che ricorda il grande amore dei genitori. “Quando è mancata mia mamma, pensavo che anche mio padre, visto che sono stati insieme per 51 anni, perdesse la voglia di vivere e invece fa cinque crociere all’anno. Mi ha confessato che ha conosciuto una donna che vive perennemente in crociera perché spende di meno”, ha detto l’attore. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mio padre ogni 17 del mese, in particolare il 17 agosto che è il giorno in cui mio padre è venuto a mancare, scrive, ancora oggi, delle lettere d’amore a mia madre”. Appena entrato in studio, Genuardi ha portato dei mazzi di fiori per tutte le donne in studio. Un gesto davvero romantico e galante, che ha spiazzato tutti, compresa Caterina Balivo. La conduttrice è rimasta un attimo ‘in imbarazzo’, ma ovviamente in senso positivo, e ha ringraziato con un abbraccio l’attore. (Continua a leggere dopo la foto)















Caterina Balivo ha mostrato all’ospite alcune foto del passato e Genuardi ha scherzato sul fatto che avrebbe preso qualche chilo. A quel punto il tuffatore Tommaso Rinaldi, opinionista della trasmissione, si è alzato su richiesta di Caterina Balivo, che ha voluto mettere a confronto i rispettivi addominali. (Continua a leggere dopo la foto)









“Vai via, solo io mi posso prendere in giro…”, ha detto l’attore fingendo di arrabbiarsi con il tuffatore e con Caterina Balivo. Genuardi ha fatto l’occhiolino al pubblico in studio, fingendo di essersi arrabbiato. a quel punto Rinaldi è tornato al suo posto e Caterina Balivo è scoppiata a ridere. Il siparietto ha divertito il pubblico in studio e casa e per l’attore è scattato un lungo applauso.

Tina Cipollari show. L’opinionista ‘distrugge’ Veronica: scatta la stanging ovation