Giulia Quattrociocche, è gelo a Uomini e Donne. Guarda Daniele, poi la frecciatina: “Non ci credo”

Poche ore fa è andata in onda una puntata del Trono Classico di ‘Uomini e Donne’. La parte più interessante del programma ha avuto luogo proprio nelle fasi conclusive, quando la conduttrice Maria De Filippi ha fatto entrare in studio una neo coppia. Ovvero Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, i quali hanno iniziato una relazione sentimentale recentemente. Già a ‘Uomini e Donne Magazine’ lui aveva rivelato di essere entusiasta di andare a convivere. La ragazza invece oggi ha innanzitutto parlato di ciò che pensa di Daniele: “Io penso proprio di aver trovato quello che cercavo…L’ho già detto, lo ridico e lo ridirò 100 volte…Lui è fantastico, è una persona speciale…” (Continua dopo la foto)















A quel punto Maria ha punzecchiato l’ex tronista, chiedendole se fosse già intenzionata ad unirsi in matrimonio con il suo partner. La risposta è stata spiazzante: “No, Maria…Non me lo sposerei…Io non ci credo al matrimonio…”. Una vera e propria confessione, ammorbidita però dalla conferma di una splendida notizia: “Ti posso annunciare che prenderemo presto casa…”. Dunque, la convivenza totale è quasi ufficiale. (Continua dopo la foto)























Maria non ha nascosto di essere rimasta sorpresa dinanzi a questa affermazione, visto che sono passati pochi giorni dalla nascita del loro amore. Ma la Quattrociocche è sembrata molto convinta: “Maria, sono uscita da qui da sei giorni e sono 5 che sto da lui…Se si continua così ho idea che mi tocca pagare l’affitto per la camera a sua madre…”, ha affermato anche con un pizzico di ironia la giovane. (Continua dopo la foto)

La sua sincerità è sicuramente apprezzabile, così come la sua determinazione, la speranza è che questa decisione non sia stata troppo frettolosa e che poi in futuro si pentirà di questo. Tornando alla sua ospitata, la De Filippi ha successivamente cambiato argomento spostando l’attenzione sul tronista Giulio Raselli. Le ha chiesto chi sceglierebbe se fosse al suo posto tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso: “Sicuramente Giovanna…Giulia è una moscia incredibile…Giovanna tu hai due pa…e così sotto…Questa te la mangi…Dai su…”. In una dichiarazione rilasciata in un’altra occasione, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ aveva invece precisato: “Non aspettatevi di vederci trasformati in degli influencer. lo non ho alcuna intenzione di utilizzare il mio profilo Instagram”.

