Oggi è andata in onda la puntata del trono classico di Uomini e Donne.Veronica burchielli, tronista da poche settimane dopo il no rifilato ad Alessandro Zarino, è tornata in studio con un annuncio. Le anticipazioni del Vicolo del news avevano già annunciato la scelta di Veronica e il caos scatenato nello studio dopo la decisione. Ma nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre la situazione è stata chiarita e non sono mancate le polemiche. Ma andiamo con ordine. Veronica Burchielli. In apertura della nuova puntata, è stato trasmesso dalla regia un rvm contenente le immagini di un’importante richiesta avanzata proprio dalla neo tronista. Originaria di La Spezia e classe 1995, la giovane aveva manifestato a Uomini e donne un malessere, dettato dall’impellente volontà di rivedere il ragazzo per il quale, fino a poco tempo fa, vestiva i panni di corteggiatrice, ovvero l’ormai ex tronista Alessandro Zarino. (Continua a leggere dopo la foto)















Quest’ultimo, nato a Napoli e classe 1991, sembra essere rimasto nel cuore della Burchielli, o almeno questo è quanto si evince dallo spoiler dell’ultima registrazione. Nell’rvm trasmesso a inizio puntata, Veronica fa sapere di voler raggiungere Alessandro a Napoli. Una dichiarazione importante quest’ultima, che non viene mandata giù dall’opinionista storica del programma, Tina Cipollari. (Continua a leggere dopo la foto)















“Trovo un cambiamento molto vistoso rispetto a quella che era lì (nel ruolo di corteggiatrice ndr) Cambia il ruolo – ha detto Tina Cipollari – ma siamo sempre noi!”. “Ci rimango molto male – ha confessato Veronica –. Anche al di fuori sono stata stra-attaccata e massacrata. Al pubblico sarebbe piaciuto che io fossi uscita con Alessandro. Io ad Alessandro voglio bene ma io non me la sono sentita. Ho mai professato amore per qualcuno?”.

Le parole di Veronica hanno fatto arrabbiare Tina Cipollari, che ha attaccato la giovane. “Comunque se sto due mesi (a corteggiare, ndr), ed ero così presa, io me ne frego! Non ci hai pensato neanche mezzo secondo a salire sul trono. Come dici tu di essere in ‘imbarazzo’ con i corteggiatori non poteva esserlo anche Alessandro?”, ha detto l’opinionista di Uomini e Donne ricevendo un lungo applauso dal pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)









Gianni Sperti ha provato a prendere le parti di Veronica, ma Tina è nuovamente intervenuta: “ma che ca**ate.Ma non gli date retta che dice solo ca**ate. Gianni, vedi che non applaude nessuno? Se volevi l’applauso non l’hai preso. Ci sarà un motivo?”. “Io sono il mostro della situazione – ha detto Veronica – è una frase iniziale. Io li ho visti mezz’ora, che vi devo dire?”. Anche il pubblico da casa ha criticato fortemente il trono di Veronica e sui social i commenti si sono sprecati.

“Un incidente in casa”. Elettra Lamborghini lo fa sapere ai suoi fan. Esagerata…

“Stai zitta”.