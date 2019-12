Costanza Caracciolo mamma bis! Lady Vieri svela il sesso del bebè: l’annuncio (dolcissimo) a Verissimo

La notizia era nell’aria da tempo e le ultime foto erano più che un sospetto, visto che il pancino era ormai evidente. Ma adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: Costanza Caracciolo diventerà nuovamente mamma e renderà papà il marito Christian Vieri. La news della sua gravidanza è stata annunciata a ‘Verissimo’, dove domani pomeriggio la donna sarà ospite per parlare di questo. Bobo e Costanza hanno già una figlia, di nome Stella, che il 18 novembre scorso ha festeggiato il suo primo anno di vita. Nello studio di Canale 5, lei dialogherà con la splendida conduttrice Silvia Toffanin a poche settimane dalla sua ultima apparizione. In questa occasione sarà assente il coniuge. Al programma è stato inoltre svelato il sesso del bebé. (Continua dopo la foto)















“Domani, per la prima volta e in esclusiva a Verissimo Costanza Caracciolo parlerà della sua seconda gravidanza: “Si tratta di una bambina”, ha annunciato la trasmissione di Mediaset. Dunque, sarà ancora una femminuccia a far felici i suoi genitori. Nell’immagine postata dal profilo ufficiale di ‘Verissimo’ su Instagram, c’è la Caracciolo in compagnia di Silvia ed il suo pancino è mostrato con grande felicità. (Continua dopo la foto)























I primi a fornire l’anticipazione di questa notizia, poi rivelatasi appunto vera, era stato il settimanale ‘Chi’ circa un mese e mezzo fa. La coppia aveva però preferito rimanere in rigoroso silenzio, almeno fino ad oggi, forse proprio perché l’obiettivo era annunciarlo in televisione alla Toffanin. (Continua dopo la foto)

Costanza e Christian, subito dopo la venuta alla luce della primogenita, avevano deciso di unirsi in matrimonio in gran segreto a Milano. L’ex giocatore aveva raccontato così le sue nozze: “Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”. E per quanto riguarda il compleanno di Stella, sua mamma aveva scritto queste parole: “Importante è stato festeggiare con le persone che le vogliono bene, che la vedono crescere e soprattutto in questo giorno le hanno fatto sentire il calore e l’affetto. Quando sarà più grande potrà rivivere quel momento guardando le foto, e tutto ciò che le sto preparando per farle rivivere quei momenti. Il primo anno va festeggiato, perché è un bel piccolo traguardo per noi genitori; è una piccola parte di tempo che però racchiude un grande amore e immensa gioia che ha portato e da cui è circondata”.

