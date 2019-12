“Ma basta!”. Antonella Clerici, appena tornata in tv è subito polemica

Oggi i telespettatori hanno avuto l’occasione di vedere la prima puntata dello Zecchino d’oro, il programma in onda sulla Rai ormai da tantissimi anni. La conduzione è affidata ad Antonella Clerici e sabato prossimo conosceremo il vincitore di questa edizione in diretta su Rai 1. Eppure, nonostante i buoni propositi della vigilia, pare proprio che non tutto sia andato nel verso giusto. Almeno a giudicare da ciò che è stato scritto sul web. Durante il festival musicale riservato ai bambini la Clerici ha fatto entrare in studio Alessandra Spisni per un momento di cucina che ha ricordato la famosa Prova del Cuoco. La conduttrice ha quindi voluto dare spazio al mondo culinario, ma questa commistione non è stata assolutamente gradita da molti, che l’hanno attaccata anche duramente. (Continua dopo la foto)















La presentatrice ha ricordato che con la Spisni ha trascorso periodi davvero fantastici alla Prova del Cuoco e ha anche voluto salutare Elisa Isoardi. Gli utenti hanno ritenuto comunque inopportuno dedicare meno tempo ai bimbi per questo momento. “Ma i 44 gatti? Speriamo che nei prossimi giorni si migliori un po’ e si dia più spazio ai bambini. Per ora delusa”, ha commentato una donna. (Continua dopo la foto)























Non è stata l’unica a contestare la scelta di passare ai fornelli dopo appena due brani. Per onor del vero, bisogna anche dire che alcune persone hanno apprezzato questa sua immersione nel passato, ma tante altre hanno gridato con forza la loro contrarietà. E su Twitter si sono letteralmente scatenate. (Continua dopo la foto)

“Dovrebbero prendere esempio dall’Eurovision Song Contest, tante canzoni, poche chiacchiere e niente cuochi”, “Beh, ora allo Zecchino ci fanno i bomboloni in diretta, cosa c’entra? E poi dov’è Cristina D’Avena? Cambiato canale con grande dispiacere”, “Dopo 2 canzoni cucinano già. Ma bastaaaaa!”, “E ti pareva se Antonella non creava un ambiente mangereccio”, i tweet più rappresentativi. Per quanto riguarda una sua possibile presenza al Festival di Sanremo, Antonella aveva detto: “Penso sempre una cosa: quando hai una idea, devi perseguirla. Mi piacerebbe che questa idea si concretizzasse, per poi capire chi vuole farlo. Per me non è un problema con chi farlo, mi interessa solo fare una cosa in cui credo molto. Quindi non ho preclusioni, siamo in un libero mercato. Come dico sempre, sono nata e cresciuta in Rai ed è sempre il mio primo interlocutore, poi ognuno ha i suoi gusti e i suoi spazi, vedremo”.

