Sanremo 2020, Chiara Ferragni è nera: perché l’hanno esclusa dal Festival (e cosa ha fatto)

Si torna a parlare di Sanremo e su tutti i retroscena che riguardano i grandi preparativi pre-debutto. D'altronde non potrebbe essere da meno, dopo lo choc che ha ricevuto Amadeus, di risposta a Signorini, adesso tocca alla valletta candidata a sfilare sul palcoscenico dell'Ariston. Ormai si sa che Amadeus verrà accompagnato da due presenze femminili con un seguito di follower ben accessoriato. Monica Bellucci- Chiara Ferragni? Diletta Leotta- Vanessa Incontrada? Insomma, ancora le carte andranno scoperte. L'unica certezza, al momento, rimane il dopo Festival: Fiorello su RaiPlay, la piattaforma che ormai lo vede protagonista. E tutto i lresto è ancora da definire? Non manca tantissimo e le sfilate più verso il gossip che verso il debutto sembrano fare perdere molto più tempo del previsto. Fortunatamente, però, accade perché da sempre il Festival di Sanremo cerca di confermare il primato italiano in tutti, per qualità non solo musicale, ma anche di conduzione. La selezione, quindi, si fa sempre più fitta.















Riguardo le vallette, poi, si apre davvero un mondo, davanti al quale Amadeus sembra più volte dover ricostruire tutto da zero. L'attenzione è su Chiara Ferragni, di cui il conduttore sembra essere il fan numero uno, ma non può certamente dirsi di tanti altri. Chiara ha tanti follower quanti hater e per Sanremo sarebbe un rischiare tutto per tutto, laddove venisse confermata la sua presenza. A tal proposito si è espresso anche il Codacons. Secondo l'associazione dei consumatori, la Ferragni è un modello sbagliato e diseducativo per i giovani e i minori.















"Dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio che screditano me e comunicano ai consumatori informazioni errate", così ha risposto la Ferragni. Il Codacons ha replicato: "Prima deve rimuovere dal proprio profilo Instagram tutte le foto del figlio, dimostrando di voler rispettare le leggi vigenti e la volontà di diventare un modello virtuoso per i giovani". Insomma, la questione sembra accendersi, perché questa volta è chiamata direttamente in causa la vita personale dell'incriminata.









Ci si chiede cosa risponderanno gli italiani e soprattutto se Chiara, pur di non perdere la sua occasione, non deciderà di dare una bella ripulita ai suoi profili social. Ma si sa, d'altra parte, che non è di famiglia dare troppa retta alle regole. L'unica cosa che rimane da augurarsi è che a scontarne il prezzo non sarà il piccolo Leone, perché i litigi tra 'grandi' sono sempre da temere e Chiara, in quanto mamma, dovrà dimostrare di essere all'altezza della situazione e chissà, riflettere un po' meglio sul da farsi.

