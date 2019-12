‘Cambio look’ per l’accumulatore di Pomeriggio 5. La sorpresa di Barbara D’Urso per Umberto: “Grazie!”

“Ti avevo promesso la casa pulita? È vero, ma sono un marinaio. La camera è sporca, ma l’anima è pulita”. Così Luigi Umberto, l’anziano di Bari sepolto in casa dai rifiuti, in collegamento con Pomeriggio Cinque, aveva risposto così a Barbara d’Urso durante una delle ultime puntate. La sua storia è stata seguita da tantissimi telespettatori e oggi Barbara è tornata in Puglia per mostrare come procede la vita dell’anziano. L’inviata Giorgia Scaccia ha aggiornato sull’attuale situazione di Umberto: “Due ragazzi si occuperanno di lui tutti i giorni. Ieri però Umberto non si è fatto trovare in casa”. Un’intera giornata è stata necessaria a una squadra di pulizie formata da quindici persone per pulire completamente la casa. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non voglio che venga. Decido io! È stato a mandato a quel paese già una volta”, dice Umberto nel servizio mandato in onda. Con la D’Urso che precisa: “Ieri due ragazzi che avrebbero dovuto pulirgli la casa non sono potuti entrate perché lui non c’era”. Grazie a Pomeriggio Cinque Umberto è andato a tagliarsi i capelli dopo tanti anni, ricevendo complimenti da Barbara D’Urso e dal pubblico in studio. (Continua a leggere dopo la foto)















Accompagnato dall’inviata Giorgia Scaccia, l’anziano è andato dal barbiere e si è presentato in video come nuovo, ringraziando Barbara D’Urso e la Scaccia. Nel collegamento con Pomeriggio Cinque, Umberto ha parlato anche della sua famiglia, in particolare dei nipoti. L’anziano ha confessato che da tempo non lo chiamano e vorrebbe riallacciare i rapporti con loro. (Continua a leggere dopo la foto)









“Perché i miei nipoti non mi telefonano? – ha detto l’anziano – Sono per loro una persona indesiderata, allora. Io ho tre nipoti. Loro sanno come venire qua, ma io non so come andare da loro. Sanno che la mia abitazione è stata sistemata. Non ho litigato coi miei nipoti. Loro sono di un’altra religione. Non tocchiamo più questo argomento”. A quel punto la conduttrice ha promesso a Umberto di risolvere anche questo problema.

