Una settimana fa Mercedesz Henger rivelava a Live Non è la D’Urso di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi. Poco dopo quella confessione in diretta, è arrivato l’attacco durissimo della madre 46enne, Eva Henger, che in un video social ha detto di essere molto delusa da lei per aver infangato la memoria del regista: “L’unica e ultima richiesta è stata che di questa cosa non si parlasse pubblicamente”.

E sempre nel programma di Barbara D’Urso Eva conferma di aver parlato con la figlia quando aveva 17 anni e precisa anche come lei sapesse già da tempo la verità: “Quando aveva 17 anni ci siamo sedute e io le ho detto: ‘Guarda, penso che è arrivato il momento che tu sappia la verità’ e lei si è messa a sorridere: ‘Mamma io la sapevo già perché a scuola mi hanno chiesto tutti e parlando con nonna lei mi ha detto la verità ma a me non interessa perché siete voi i miei genitori e basta’”. (Continua dopo la foto)