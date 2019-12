Brutto risveglio per Barbara D’Urso: è successo dopo il suo Live Non è la D’Urso

Brutto risveglio per Barbara D’Urso. Il suo Live – Non è la D’Urso è stato battuto da altri programmi che il pubblico ha seguito con più passione. È successo nella serata di lunedì 2 dicembre 2019. Giornata che ha visto, su Rai 1, il ritorno de I Medici. Si tratta della terza stagione della fiction che promette nuovi grandi intrighi alla corte di Lorenzo il Magnifico. I Medici – co produzione Rai con star italiane e internazionale, a giudicare dalla prima puntata, sembra aver convinto il pubblico. La prima puntata – delle tre che andranno in onda – è stata vista da 4,4 milioni di spettatori. I numeri sono diversi da quelli della prima stagione quando I Medici avevano tenute incollate 7 milioni di persone. Ma, considerando che si tratta del debutto, anche la prima puntata della terza stagione non è andata male. Di sicuro meglio del debutto della seconda stagione. E questo fa ben sperare. La cosa che di sicuro farà piacere alla produzione è che la fiction è seguita anche dai giovani. Continua a leggere dopo la foto















Tanti, infatti, i ragazzi che hanno commentato con ardore la prima puntata della fiction su Twitter. Veniamo ai conteggi veri e propri dei programmi andati in onda lunedì 2 dicembre 2019. Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia è stato visto da 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 resta stabile Live – Non è la D'Urso, che, più o meno come la settimana precedente, è stato seguito da 2.288.000 spettatori pari al 14,4% di share. Però, certo, la D'Urso non sarà contenta di sapere che è stata battuta dalla fiction Rai.















Vediamo che cosa è successo sulle altre reti. Su Rai2 il programma Maledetti amici miei ha ottenuto il 3,7% di share con 771.000. Mentre su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare è stato seguito da 1.552.000 spettatori ovvero pari al 7,1% di share. Su Rai3 Report ha contato 1.823.000 spettatori e uno share del 7,6%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 1.230.000 spettatori che equivalgono al 6,7% di share.









Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 590.000 spettatori mentre il film Quantum of Solace su TV8 ha totalizzato 616.000 spettatori e uno share del 2,7%. Nella serata di martedì 4 dicembre andrà in onda, su Rai1, la seconda puntata della fiction I Medici. Su Canale 5, invece, andrà in onda il cinecomic Wonder Woman; su Rai 2 il film Come ti ammazzo il bodyguard e su Rai3 il programma Cartabianca. Su Italia 1 ci sarà un nuovo appuntamento con Le Iene Show e su Rete 4 Fuori dal coro.

