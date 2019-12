Giulia Quattrociocche ha scelto. E la sua è la prima scelta andata “a buon fine” di questa stagione del trono classico di Uomini e Donne. Come si ricorderà, Sara Tozzi ha abbandonato il trono anzitempo mentre Alessandro Zarino ha ricevuto un secco no da Veronica Burchielli, che ora ha preso il suo posto sulla famosa poltrona rossa. Manca solo Giulio Raselli ma sembra piuttosto lontano ancora dal prendere una decisione. Tornando a Giulia, la tronista romana ha preferito uscire con Daniele Schiavon. Una scelta per certi versi già annunciata, tant’è che lo stesso Alessandro Basciano prima che lei parlasse l’aveva invitata a fare ciò che le diceva il suo cuore. E, sentite le parole del corteggiatore, lei non ha potuto far finta di nulla: “Ho cominciato questo percorso in un modo e ci ho creduto subito. Io ho fatto un percorso che ho fatto con Alessandro che ha un valore, ma non ha lo stesso valore di quello con Daniele”. (Continua dopo la foto)















E poi: “Non ce la faccio più, Maria. Sono venuta per un obiettivo, ora voglio andare via”. Non c’è stato nemmeno bisogno del ‘sì’: Daniele si è alzato e l’ha baciata con passione al centro dello studio. Poi è scattato il ballo sotto alla classica pioggia di petali rossi. Poi Maria De Filippi ha mostrato i momenti successivi alla scelta. “Ho cominciato a capire di provare un sentimento. Volevo trovare una persona e l’ho trovata – ha detto Giulia – Vieni a casa che ti presento mamma”. (Continua dopo la foto)















“Io sono stato più sincero che mai, io e lei ci capiamo solo da uno sguardo”, sono state le parole di Daniele che l’ha poi portata a sorpresa nel posto in cui hanno girato la loro esterna più bella e lì, dove entrambi avevano capito di provare qualcosa di più, le ha regalato un gioiello con un preciso significato. (Continua dopo le foto)











Qualche settimana dopo la scelta, sugellata dal primo selfie di coppia condiviso sulla pagina ufficiale di UeD, Giulia e Daniele sono tornati in studio per fare un bilancio della loro relazione. Hanno rivelato che tra loro procede a gonfie vele. Daniele, ha dichiarato di aver trovato tutto ciò che lo rende felice. Giulia, invece ha raccontato che da quando sono usciti insieme dal programma si è praticamente trasferita a casa sua. Per questo, stanno pensando già di prendere casa insieme e andare a convivere. Sì, di già. Sembra proprio amore vero.

