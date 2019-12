Il programma “La Pupa e il Secchione” ritorna su Italia 1 dopo dieci anni di assenza dalle reti Mediaset. L’attesa e le news che circolano sulla riedizione tardiva della risposta italiana al reality show “Beauty and the Geek” americano sono davvero tantissime a partire dalla – dream team ingaggiato per il nuovo lancio. La giuria sarà composta da volti noti dello spettacolo italiano: Valeria Marini, Aldo Busi e Vittorio Sgarni; il conduttore scelto è invece Paolo Ruffini. I provini per la scelta dei concorrenti è stata davvero lunga. Sono state tantissime le richieste per partecipare. Influencer e aspiranti attrici hanno sfoderato i loro migliori numeri per impressionare la commissione giudicatrice. Alcune di loro sono già volti noti del piccolo schermo come Veronica Valà, Asia Valente e Sophia Galazzo. Quest’ultima è stata scelta da l’ex tronista Amedeo Barbato dopo sei mesi di “Uomini e Donne”. (Continua dopo la fotografia)















Le altre due ragazze sono invece rispettivamente Asia Valente, ovvero la "ragazza del tram" di Pomeriggio5, e Veronica Valà di Temptation Island prima edizione. Ma quali saranno le novità più interessanti della nuova edizione? "La Pupa e il Secchione" partirà il prossimo gennaio 2020 mentre la promo andrà in onda sin dal giorno 3 dicembre sulle reti Mediaset. La nuova edizione avrà a che fare con un'ulteriore news che cambierà non di poco le carte in tavola















"La Pupa e il Secchione" nuova edizione 2020 vedrà come protagonisti non solo pupe ma anche 'pupi': ragazzi fisicamente molto prestanti ma intellettualmente meno dotati. La scelta di questo affiancamento è stata fatta per venire incontro alle esigenze del pubblico odierno. I cosiddetti Pupi saranno quindi accompagnati da ragazze altrettanto promettenti, non di aspetto fisico ma dal punto di vista dell'intelligenza. Stupiti, no?









Le polemiche nate in seguito alla scelta passata di mettere in mostra avvenenti donzelle in barba alla mercificazione della donna vogliono fatte tacere con questo nuovo format. Senz’altro, come nel caso di Temptation Island, i concorrenti saranno pronti a difendersi dalle accuse, siamo curiosi però di vedere i nuovi ‘pupi’ all’opera in nuove esilaranti sfide!

