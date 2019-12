Perfetta in studio, vi siete mai chiesti com’è Valentina Autieri nella vita quotidiana? Scatti che lasciano senza parole

Momento positivo per Valentina Autiero, passata dalle lacrime alla felicità nel giro di pochi giorni. Meno di una settimana fa infatti la dama aveva regalato un vero spettacolino imperdibile, litigando con Simone, rompendo con lui e iniziando la nuova frequentazione con Erik, un bel ragazzo, rasato e con gli occhi azzurri. Sono usciti insieme e lei ha detto di trovarsi molto bene con lui, poiché le trasmette serenità. Come andrà, non è dato sapere. Quello che è certo sono i numeri che Valentina Autiero riesce a stringere intorno a se. Valentina Autiero si è fatto conoscere dal pubblico la sua determinazione che la stanno portando al centro di vari intrighi amorosi ad Uomini e Donne e per la bellezza. Pura anche al naturale come sottolinea spesso il pubblico da casa. Continua dopo la foto















Molto apprezzato per le sue qualità umane anche dal parterre di Uomini e Donne dove ha sempre riscosso un certo successo. Valentina è nata ad Anzio, in provincia di Roma, il 21 dicembre 1979. Subito dopo gli studi ha iniziato a lavorare come assistente alla poltrona in uno studio dentistico. Dopo 15 anni in questo ambito, la donna si è trovata a fare un nuovo mestiere: occuparsi dell’ambito commerciale e dei rapporti con il pubblico in un centro estetico. Continua dopo la foto















Poi l’esperienza nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Il suo carattere fumantino, che tanto la rappresenta a Uomini e Donne, è evidente già dalla più tenera età. Si è messa molte volte in luce durante le sfilate grazie al suo fascino e alla sua bellezza. Nei scorsi mesi aveva cominciato a frequentare David Scarantino, al quale era molto legata anche se lui ha deciso di chiudere la frequentazione anticipatamente. Continua dopo la foto











Lei ha dichiarato di avere bisogno di trovare un uomo attivo e sicuro di se stesso, curato nell’aspetto fisico e interessato ad avere un rapporto serio e maturo.Ha conosciuto diversi cavalieri anche se per il momento non è riuscito a trovare la persona giusta.

