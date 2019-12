“Nuzzi tagliati le pal**”. Stefania Nobile furiosa a Live, Non è la D’Urso

Lite in diretta tra Gianlugi Nuzzi e Stefania Nobile a Live, Non è la D’Urso. A far scoccare la scintilla il conduttore, Nuzzi quando ha preso la parola e si è rivolto all’ex imbonitrice televisiva: “Ritengo Wanna Marchi l’espressione di ciò che dovrebbe ripugnare ogni persona onesta. Lei ha fatto del male ai bisognosi. Non l’ho mai vista bussare alle porte delle persone che lei ha truffato. Io avrei dato i miei soldi per recuperare queste persone. C’erano madri che si rivolgevano a lei perché avevano il figlio malato di tumore”. Stefania Nobile è intervenuta in difesa della madre: “Lei assolve tutti gli assassini, mia madre non ha ucciso nessuno. Vada a Quarto Grado ad assolvere gli assassini. Lo sapevo Barbara, che mi mettevi qua perché non volevi che io intervenissi. Se la puntata è su questi toni, io prendo mia madre e ce ne andiamo. Incensate Lele Mora e i demoni se ne vanno”. Continua dopo la foto















Wanna Marchi ha dichiarato che tutte le persone che hanno subito una truffa per mano loro, sarebbero state risarcite e ha aggiunto: “Voi adesso da noi cosa volete? Io ho fatto i miei errori e ho pagato. Ho sbagliato. Volete che ci ammazziamo? Noi non ci ammazziamo. Io vivrò per fare dispetto a voi. Do Nascimento è sparito. Anche per questo non lo perdono. È sparito, completamente”. Continua dopo la foto















Gianluigi Nuzzi l’ha punzecchiata: “Lei tagliava l’edera e la vendeva”. Stefania Nobile è intervenuta di nuovo e ha inveito contro il giornalista: “Tu tagliati le pal**”. Qualche minuto più tardi, Barbara D’Urso è stata avvisata della frase pronunciata da Stefania Nobile e ha chiesto alla sua ospite di scusarsi con Nuzzi. Continua dopo la foto











La donna ha replicato: “Mia madre non ha mai tagliato i rametti. Io al signor Nuzzi non devo chiedere scusa di niente. Devo chiedere scusa a te […] Barbara se volevi il trash stasera, lo hai avuto”. Nuzzi, quando la Nobile gli ha intimato di stare zitto, ha concluso: “Stia zitto non me lo dice. Io sono un conduttore e qui sono ospite come è ospite lei. Gli italiani non ne possono più della vostra arroganza”.

Ti potrebbe interessare: Uomini e Donne, il gesto di Giulia Quattrociocche alla scelta che fa arrabbiare tutti: “Cafona!”