Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne erano state diffuse giorni fa ma solo nella giornata del 2 dicembre è andata in onda la tanto attesa scelta di Giulia Quattrociocche. Una scelta d’impulso e infatti nel corso della puntata la stessa tronista ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e confessando subito dopo di voler andare via. Quando è arrivato il suo momento, Giulia non ce l’ha fatta più. E dopo aver fatto alcune rivelazioni importati sulla sua famiglia, ha spiegato a conduttrice e pubblico di non avere più motivo di continuare a stare seduta sulla sedia rossa. Il corteggiatore che vuole frequentare fuori, come sostenevano le anticipazioni, è Daniele Schiavon. Che l’ha subito raggiunta al centro dello studio dove è poi andato in scena un lungo bacio tra i due. (Continua dopo la foto)















La scelta di Giulia Quattrociocche è stata improvvisa e molti hanno apprezzato questa sua decisione così sincera, spontanea. Molti altri, però, hanno notato un gesto che forse ai più è sfuggito e che, a loro avviso, l’ormai ex tronista avrebbe potuto evitare. L’altro suo corteggiatore, Alessandro, è ovviamente rimasto male di non essere la scelta. In puntata ha cercato di contenersi, ma non è comunque riuscito a trattenere le lacrime. (Continua dopo la foto)















Motivo per cui Maria De Filippi, vedendolo così sconsolato, è scesa dai gradini per ballare con lui. Ecco: molti telespettatori si sono emozionati più alla vista di questa scena che alla scelta di Giulia. Ma il punto è dopo questo momento così toccante tanti hanno notato che la tronista stava per lasciare lo studio di Uomini e Donne senza neppure salutare Alessandro. (Continua dopo foto e post)











Un gesto che è stato condannato da molti utenti sotto al post, pubblicato dal profilo ufficiale di UeD, della scelta di Giulia, accusata di non avere avuto rispetto e di essere stata “maleducata”. “Poteva salutare Alessandro no? Ha aspettato che glielo dicesse Maria…”, “No comment la sua maleducazione, serviva Maria a ricordarle di salutare Alessandro”. E ancora, si legge: “Indelicata dall’inizio alla fine”, “Poteva avere più rispetto”, “Si è rivelata una cafona fino alla fine”.

