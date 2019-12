Cettina di ‘Un medico in famiglia’? Che fine ha fatto Lunetta Savino e chi è il suo compagno

Lunetta Savino era la mitica Cettina di ‘Un Medico in famiglia’. Sono passati anni da quando ‘Concetta Gargiulo’ entrava nelle case degli italiani come tata della famiglia Martini, ma certamente, nonostante il grande successo che le diede, quel ruolo non è stato il primo per l’attrice pugliese, classe 1957. Prima di conquistare la fama che ha oggi, Lunetta Savino ha fatto molta gavetta. Dopo il debutto a teatro nel 1981, l’attrice ha infatti calcato i palchi di tutta Italia e, in quegli anni, esordiva anche al cinema nel film Grog di Francesco Laudadio. La prima serie di ‘Un medico in famiglia’ risale al 1998 (l’ultima sua apparizione risale alla sesta) e quell’esperienza con Lino Banfi e Giulio Scarpati le ha aperto le porte della notorietà. Dopo, infatti, la Savino ha fatto parte del cast di numerosi film e di altrettante fiction. (Continua dopo la foto)















Ricordiamo tra i tanti, la miniserie ‘Pietro Mennea – La Freccia del Sud’, progetto del 2014 e che l’ha vista nei panni di Vincenzina, la madre del celebre atleta olimpionico. Ancora: ‘Felicia Impastato’, il film tv in onda su Rai Uno in cui interpretava la madre di Peppino Impastato, il giornalista siciliano assassinato il 9 maggio 1978. E poi tanto teatro. Come rivelato in una recente intervista a ‘Vieni da me’, in questi giorni la Savino è in scena con ‘Non farmi perdere tempo’. (Continua dopo la foto)















Nel 2019 Lunetta Savino ha poi dato il via a una nuova avventura professionale: quella di conduttrice. Ha infatti esordito nelle vesti di padrona di casa del programma Rai ‘Todo Cambia’, che è incentrato sul racconto dei momenti che determinano una svolta nella vita delle persone. Sul fronte privato, l’attrice è stata sposata con Franco Tavassi fino al 1994. Da quell’unione è nato Antonio, classe 1988. (Continua dopo le foto)











Il figlio della Savino è un creativo e tecnico nel mondo della musica e vive in Inghilterra, come raccontato da lei sempre a Caterina Balivo. Da 3 anni, poi, è felice accanto a Saverio Lodato, giornalista e scrittore antimafia siciliano 67enne conosciuto sul set di Felicia Impastato. Da quel momento non si sono più lasciati. Parlando di lui in un’intervista rilasciata al sito Dagospia, Lunetta Savino ha raccontato di essere riuscita, grazie a lui, a scoprire cose di se stessa che l’hanno sorpresa.

Chiara Ferragni e il fratello Marco, la prima foto insieme. Pochi lo sanno, ma c’è anche lui oltre a Francesca e Valentina