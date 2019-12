Gli appassionati di Uomini e Donne non avranno sicuramente dimenticato Luca Dorigo. Sono passati oltre 10 anni dal suo primo trono. Correva la stagione 2005/2006 e alla fine del suo percorso Luca scelse Amalia Roseti che, dopo averlo rifiutato, alla fine disse di sì alla seconda possibilità. Sembrava una storia d’amore destinata a durare la loro ma poi, dopo poco, è finita. A quel punto lei è approdata a La Pupa e il Secchione e lui, per un certo periodo, ha vissuto sotto i riflettori grazie anche alla partecipazione a trasmissioni come ‘Quelli che il calcio’ e ‘Un due tre… stalla!’ e alla parodia di Claudio Bisio, che si ispirò a lui per il personaggio di Claudiano. Dorigo è poi finito al centro del gossip per un chiacchieratissimo flirt con Simona Ventura (poi smentito dalla conduttrice), per la storia con Melita Toniolo, che poi lo tradì in diretta al GF con Alessandro Tersigni e, infine, per la storia con Georgette Polizzi, ex di Temptation Island. (Continua dopo la foto)















Luca Dorigo e Amalia Roseti sono rimasti in buoni rapporti e lui ha affermato di provare stima per il marito della ex, augurando il meglio alla coppia. “Tra noi finì perché Amalia era succube della mia personalità – spiegava lui in un’intervista – e anche perché all’epoca ero distratto da tutto quello che c’era intorno a me. La lasciai tra le lacrime, anche lei stava malissimo. Oggi i nostri rapporti sono buoni. Conosco l’uomo che ha sposato ed è una bravissima persona. So che la sua è una bella vita. Le auguro il meglio”. (Continua dopo la foto)















Amalia, che si è poi laureata in Relazioni Pubbliche e iniziato un’attività di wedding planner, oggi vive a Londra con il marito (manager dei vip Stefano Pugnali) e due bellissimi bambini. E Luca? A quanto pare il modello di Iesolo classe 1980 non è ancora riuscito a trovare la sua anima gemella. Ma in questi anni è cambiato molto, non solo nell’aspetto fisico. (Continua dopo foto)











L’ex tronista di Uomini e Donne non sfoggia più la lunga chioma bionda che lo contraddistingueva nello studio di Maria. Ora porta i capelli più scuri e corti e in questi anni si è dedicato alla musica. Oggi Luca è un dj che suona un po’ in tutta Europa ed è anche diventato un influencer sui social visto che è amatissimo dal pubblico. Su Instagram ‘Luca Dorigo dj’ ha 26mila follower e nei suoi post non c’è traccia di una fidanzata.

