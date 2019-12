Abbiamo conosciuto meglio Serena Rutelli dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram e rivelato che da quando è uscita dalla Casa non avrebbe più avuto notizie della madre e del fratello biologici. Non solo. Serena ha anche parlato dei suoi progetti ed è anche tornata sull’episodio di razzismo che ha coinvolto il suo fidanzato Alessandro. La sua carriera televisiva avrebbe infatti subito una drastica battuta d’arresto e lei, 30 anni, si augura di ricevere presto una proposta interessante che possa riportarla in televisione: “Perché dopo qualche ospitata non mi hanno più chiamata. Va bene così, non smanio per esserci. Certo, se arrivasse qualche bella proposta la valuterei perché ci ho preso gusto, sono sincera”. (Continua dopo la foto)















Un reality su cui farebbe un pensierino per esempio è l’’Isola dei famosi’: “Sì, anche se immagino sia tosta. Per me la tv è un gioco, ma non pensavo ad esempio che il Gf mi avrebbe cambiata così: sono entrata timida e chiusa, ne sono uscita più sicura ed è stata una piccola rivoluzione per me”, ha detto Serena. Passando al fidanzato Alessandro Prince Zorresi, più giovane di lei di circa 10 anni, ha poi raccontato cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)















“In un bar, parlava con un bambino e scherzando gli ha chiesto consiglio su che trancio di pizza prendere. La mamma è uscita dal bagno e ha urlato al figlio: ‘Quante volte ti ho detto che non devi parlare con quella gente lì’”. E il suo commento alla vicenda è stato: “Ma come si fa nel 2019 ad avere pregiudizi tanto beceri? Se fossi stata presente avrei risposto alla signora in maniera educata, ma risoluta e molto dura. Non tollero le discriminazioni di alcun genere”. (Continua dopo le foto)











Sulla sua famiglia d’origine, invece, Serena spiega che dopo i momenti emozionanti vissuti al GF madre e fratello sarebbero spariti: “Non si sono mai più fatti sentire. Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti? Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta. Ma avevo previsto che sarebbero venuti fuori solo per avere un briciolo di visibilità”. D’altra parte, se anche la madre naturale e il fratello l’avessero cercata, le cose non sarebbero cambiate: “Lo era prima, lo è adesso, lo sarà sempre. Ci sono cose che non riesco ad affrontare e non riuscirei a perdonare mia madre. Sono fatta così. E poi una famiglia ce l’ho”, ha detto ancora Serena.

