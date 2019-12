UeD, arriva la scelta di Giulia Quattrociocche. E la reazione di Maria è da applausi

Oggi sarà trasmessa la prosecuzione della puntata di venerdì scorso di ‘Uomini e Donne’, quando avevamo assistito alla clamorosa assenza delle due corteggiatrici di Giulio Raselli: Giulia e Giovanna. Poi si era passati alle vicende del tronista Carlo ed ora si vedrà invece la fatidica scelta di Giulia Quattrociocche. Innanzitutto si avrà la possibilità di vedere l’esterna con Alessandro, il quale le ha organizzato una lezione di tango. I due parlano anche dei progetti futuri. La tronista, incalzata dalla conduttrice Maria De Filippi, non risponde subito alle domande riguardanti i suoi sentimenti verso il corteggiatore. Successivamente si limita a dire che le piace un po’ tutto. Ma poi ecco l’esterna con Daniele, che fa capire molte cose in più. (Continua dopo la foto)















In questo filmato si intravede il grandissimo feeling tra la ragazza e lui, ma Giulia dispensa belle parole per entrambi. Alessandro lo ritiene un uomo con più maturità perché è già papà, mentre Daniele ha i suoi stessi valori. Lei si sofferma anche sulla madre e scoppia a piangere quando racconta il suo fantastico rapporto con il genitore.























La De Filippi chiede con chi voglia ballare e la Quattrociocche sceglie senza indugi Daniele. I movimenti durante il ballo confermano che tra di loro c'è un legame molto importante. Mentre Maria sta per passare a Veronica, è improvvisamente stoppata da Alessandro, che chiede a Giulia di prendere una decisione. Ed ecco arrivare la svolta.

La tronista annuncia quindi che non ha intenzione di prendere in giro nessuno ed afferma di voler scegliere Daniele e di interrompere quindi la sua avventura al dating show. Il ragazzo dunque si alza immediatamente e bacia Giulia. Su di loro si materializza la classica cascata di petali rossi e a quel punto si verifica l’intervento a sorpresa di Maria. Quest’ultima si avvicina allo sconfortato Basciano, lo abbraccia e balla insieme a lui. Il pubblico inizia quindi a chiedere a gran voce di assegnare un trono ad Alessandro. Intanto, si sa già che la storia d’amore tra Giulia e Daniele proceda più che bene. Infatti, sembra proprio che la neo coppia sia alla ricerca di una casa per dare vita ad una convivenza. La Quattrociocche, classe 1992, è una studentessa dell’università di Roma Tor Vergata ed è al momento all’ultimo anno della triennale. Nella sua vita sentimentale ha subito alcuni tradimenti, mentre lei è sempre stata fedele ai suoi ex fidanzati.

