La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita da un aio di settimane ma nei salotti di Barbara D’Urso si continua a ‘indagare’. I due hanno iniziato a frequentarsi a luglio, con tanto di annuncio a Pomeriggio Cinque, e le cose sembravano andare a gonfie vele. Paola Caruso ha annunciato definitivamente la sua separazione da Moreno Merlo. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a “Novella 2000” e negli ultimi giorni, nel salotto di Barbara D’Urs,o ha lanciato una pesante accusa. Merlo avrebbe usato la Caruso al mero scopo di ottenere visibilità e consensi da parte del pubblico. “Mi aveva detto che aveva dei problemi economici – ha fatto sapere Paola Caruso, – che non stava lavorando molto, e che il rimborso spese per l’ultima intervista a Pomeriggio 5 non gli bastava”. Accuse pesantisisme, a cui Moreno Merlo ha voluto rispondere. Ospite di Domenica Live, l’ex fidanzato di Paola Caruso ha rispedito al mittente le accuse e ha dato la sua versione dei fatti. Una versione dei fatti che si discosta totalmente da quella dell’ex naufraga. (Continua a leggere dopo la foto)















Moreno Merlo ha spiegato di essere stato picchiato durante una lite con la sua ex compagna. “Dopo continue minacce (“Ricordati sempre che mio figlio è figlio di calabresi”), lei ha perso la testa. Mi ha tirato uno schiaffo da dietro mentre guidavo. Scendo dall’auto. Nel frattempo, ha chiamato la polizia. Mi ha chiesto di restituirle le chiavi di casa. Ma io non le ho. Mi da altri tre schiaffi. Lei è scappata ed è ritornata. La polizia ha chiamato l’ambulanza”, ha detto il giovane. (Continua a leggere dopo la foto)















Barbara D’Urso ha tirato fuori la busta prova choc, con il referto del 188 che recita: “Percosse da persona nota”. Ma non è finita qui, perché secondo Moreno Merlo la Caruso avrebbe organizzato il finto fidanzamento solo per fare qualche ospitata in televisione. “Paola è stata una persona a cui tenevo, io sono cresciuto in un modo molto simile a Michelino. Mia mamma si è fatto un culo così. Ha rinunciato a metà della sua vita per farmi crescere. Non mi posso approfittare di una donna con un bambino. Il giorno dopo, mia mamma l’ha bloccata. Se hai bisogno della mia persona per questi gossip, io non ci sto. Ha detto: “Facciamo finta, andiamo da Barbara per due mesi e ci lasciamo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Incredula Barbara D’Urso: “Ma stai scherzando? Ti ha detto davvero andiamo da Barbara e facciamo finta che stiamo insieme per due mesi?”, ha detto la conduttrice. Immediata è arrivata la controreplica dell’opinionista, intervenuta telefonicamente in trasmissione: “Niente di quello che ha detto lui è vero. Ho delle prove. È una persona orrenda, ci vediamo in tribunale”. (qui la puntata di Domenica Live)

