Diletta Leotta, l’attacco è micidiale: “È in tv solo per le sue forme”. La critica arriva dalla celebre bionda collega

Diletta Leotta è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Con le sue forme pericolose e con la sua bellezza sconvolgente, Diletta Leotta fa impazzire gli uomini anche perché si occupa di calcio. Donne e sport, l'accoppiata perfetta. È bella, sì. Ma è anche brava, competente, spigliata. Ed è un piacere vederla all'opera. Per tutti, tranne che per "lei'". Paola Ferrari non sembra apprezzare particolarmente le doti di Diletta Leotta. Le ultime parole di Paola Ferrari nei confronti di Diletta Leotta non sono passate inosservate: "Si parla spesso di voler dare un ruolo rispettoso alle donne che appaiono in televisione e questo è giusto. Ma alla fine, nei fatti si va verso altre direzioni: mandare Diletta Leotta a Sanremo ha un senso pratico secondo voi?" ha chiesto Paola Ferrari. Che si è risposta da sola. Cosa ha detto Paola Ferrari? Dagli studi di Rai3 non le ha certo mandate a dire a Diletta Leotta.















"Vogliamo dare una scossa? Io vorrei vedere donne vere come Bebe Vio. Lei è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana" ha detto Paola Ferrari. Insomma, neanche questa volta è andata tanto per il sottile con la povera Diletta Leotta. Ma che cosa avrà Paola Ferrari contro il volto di Dazn? A conclusione del suo discorso la Ferrari ha detto: "Attenzione, lo so: perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie…".















Non è la prima volta che Paola Ferrari affonda il coltello contro Diletta Leotta. Lo aveva già fatto a marzo quando fu intervistata dal settimanale Oggi: "Senza i ritocchini probabilmente ci avrebbe messo più tempo ad arrivare dov'è arrivata. È brava, competente, bella. Non dico nulla su ciò, però, chissà…" aveva detto in quell'occasione con una vena polemica. Si capisce che alla Ferrari Diletta Leotta proprio non va giù…









Il pubblico ora attende una replica da parte di Diletta Leotta. DI sicuro le sarà stato recapitato il messaggio di Paola Ferrari e di certo qualcosa risponderà. E mentre si attende una replica di Diletta, sui social si è già scatenato il finimondo: il pubblico è diviso tra chi sostiene Diletta Leotta e chi invece sostiene Paola Ferrari. Chi avrà la meglio? Stiamo a vedere che succede.

