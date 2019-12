“Ma quale crisi!”. Alessia Marcuzzi, il video inedito del matrimonio con Paolo conquista i social

Alessia Marcuzzi ha deciso di chiudere una volta per tutte le voci di crisi sul suo rapporto con il marito Paolo Calabresi a modo suo. Pubblicando un video inedito del suo matrimonio. Era infatti l’1 dicembre 2014 quando, nelle campagne inglesi dei Cotswolds (poco lontano da Londra), si scambiava la promessa eterna con Paolo.

“È la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi è il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica”, ha esordito Alessia in un messaggio su Instagram, a corredo di tre filmati mai svelati inerenti al giorno delle nozze con Marconi. “Credo – ha aggiunto – che siano stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare!”. Infine, la chiosa: “P.S. Ho levato solo la parte più intima e privata della Chiesa… per il resto vedrete tutto in tre video, uno dopo l’altro!” Continua dopo la foto